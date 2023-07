Opel Rocks brengt elektrische extravagantie

Een designwedstrijd leidde tot het ontwerp van een heel extreme versie van de Opel Rocks. En die werd intussen ook gerealiseerd.

De Rocks is de elektrische microcar van Opel die nauw verwant is met de Citroën Ami en vooral geschikt voor gebruik in en rond de stad. Een leuk autootje dat best nog wat extremer kon op vlak van design. Dus organiseerden ze bij het Duitse Stellantis-merk een designwedstrijd waarbij ontwerpers hun fantasie de vrije loop konden laten om een unieke Rocks e-XTREME te bedenken.

Winnaar werd Lukas Wenzhöfer die een stoere raceversie bedacht van de microcar die eigenlijk maar een topsnelheid van 45 km/u haalt. Al doen de grote achterspoiler, de rolkooi en de brede sporen wel vermoeden dat de Rocks e-XTREME er als een kruisraket vandoor kan gaan.

Het mooie is dat het fraaie ontwerp van Wenzhöfer ook werd gerealiseerd en rijklaar is. Dit is bijzonder leuk speelgoed. Maar het blijft toch bij dit unieke exemplaar, want concrete productieplannen zijn er niet hoe jammer dit ook is voor de liefhebbers van bijzondere auto’s.