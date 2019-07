De elektrische versie van de nieuwe Opel Corsa met een rijbereik van 330 kilometer komt in het voorjaar van 2020 op de markt en zal 30.495 euro kosten.

Opel heeft zijn populairste model gekozen om de elektrische mobiliteit voor zijn klanten te democratiseren. Meer dan 13,6 miljoen verkochte exemplaren zijn sinds de wereldpremière van de eerste Corsa in 1982 geproduceerd. Met deze elektrische versie wil Opel nu ook de toegang tot uitstootvrij rijden voor een breed publiek mogelijk maken. "Met de Corsa-e en de Grandland X Hybrid 4 implementeren we volledig ons PACE! Strategisch plan. Tegen 2024 zullen we zonder uitzondering van elk model een elektrische versie aanbieden", zegt Opel CEO Michael Lohscheller.

Met de nieuwe Corsa van de zesde generatie biedt de Duitse autobouwer voor het eerst een elektrische versie aan met een 50 kWh batterij met een bereik tot 330 kilometer volgens de voorlopige WLTP cijfers. De 136 pk sterke Corsa-e kan nu besteld worden voor 30.495 euro en zal vanaf de lente van 2020 beschikbaar zijn.

Er is ook een zeer goed uitgeruste 'First Edition' beschikbaar voor 32.995 euro, die van huis uit meteen is voorzien van een automatische airconditioning met afstandsbediening, een elektrische parkeerrem, sleutelloos starten, een multimedia-radio, compatibel met Apple CarPlay en Android Auto, een 7-inch kleurenaanraakscherm en rijhulpsystemen zoals vooraanrijdingsassistent met automatische noodrem en voetgangerdetectie en een rijstrookassistent.(Belga)