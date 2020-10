Sinds begin van dit jaar is de Opel-verkoop in ons land teruggelopen met 43,11 procent. Volgens topman Michael Lohscheller heeft Opel er bewust voor gekozen om met minder auto's meer winst te maken én minder CO2 uit te stoten.

Sinds begin van dit jaar is de autoverkoop in ons land teruggelopen met een kwart. Dat blijkt uit het meest recente maandelijks overzicht van de nieuwe inschrijvingen. Door de lockdown in maart en april lag een terugval van de autoverkoop in de lijn der verwachtingen maar dat die zo'n dramatisch grote omvang zou aannemen, daar hadden zelfs de grootste pessimisten niet op gerekend. Een analyse van de statistieken leert dat het grootste verlies voor rekening van de volumemerken is, met Opel op kop met een terugval van 43,11 procent. Want ook Renault (- 37,04 procent), Hyundai (- 28,80 procent), Peugeot (- 25,43 procent), Volkswagen (- 25,01 procent), Ford (- 24,35 procent) en Citroën (- 23,24 procent) scoren slecht. Op uitzondering van Mercedes (- 25,10 procent) lijden de luxemerken BMW (- 2,25 procent), Land Rover (- 10,67 procent), Tesla (- 13,60 procent) en Audi (- 16,93 procent) minder verlies. Slechts één automerk - sportwagenfabrikant Porsche - gaat in dit vervloekte coronajaar met 5,05 procent vooruit. Woordvoerder Bernard Van Bellingen verklaart dit opmerkelijk resultaat door het grote succes van de elektrisch aangedreven Taycan. 'Wij koesterden hoge verwachtingen maar die zijn ruim overtroffen. Met de Taycan verbreden we niet alleen ons gamma maar slagen wij er ook in om klanten over de streep te trekken van een concurrerend merk dat technologisch nog niet zo ver staat als Porsche. Wij slaan dus twee vliegen in één klap. 'Daarnaast zijn we aangenaam verrast door het bijzonder gunstig onthaal dat de nieuwe 992 te beurt valt. De voorbije jaren waren onze SUV-modellen Macan en Cayenne onze bestsellers, nu staan de 911 en Taycan op de plaatsen één en twee. Het komt ons ook goed uit dat Porsche-klanten op financieel vlak wellicht minder te lijden hebben onder de gevolgen van de coronacrisis dan de doorsnee consument.'Een terugloop van de verkoop met meer dan 43 procent bij een volumemerk, dat is voor zover we weten nooit eerder voorgekomen. Zelfs na het bekendraken van dieselgate daalde de Volkswagen-verkoop niet of nauwelijks, ondanks dat VW zich had bezondigd aan bedrieglijke praktijken. Spectaculaire implosies zoals in het geval van Opel komen zelden voor en enkel bij exclusieve en dure luxemerken met een zeer beperkte portfolio zoals Bugatti, Koenigsegg, Pagani of Pininfarina. Wat heeft Opel 'mispeuterd' dat het zijn verkoopvolume bijna ziet halveren? Voor zover bekend is er recent geen Opel in vlammen opgegaan of zonder remmen in een ravijn gestort. Het tegendeel is waar. Sinds de overname door PSA in 2017 evolueert het Duitse automerk opnieuw in de goede richting. Door de razendsnelle en ingrijpende transitie moet Opel op zoek naar een nieuwe positionering op de markt, maar dat vergt tijd. Het is daardoor een deel van zijn trouwe klanten kwijtgespeeld. Door corona heeft de autoverkoop bovendien bijna drie maanden compleet stilgelegen. Dat alles heeft ertoe geleid dat het marktaandeel van Opel in Europa dit jaar is geslonken van 5,5 naar 4 procent. Op het eerste gezicht lijkt dat een dramatische evolutie maar in een opmerkelijk openhartig interview met de Duitse krant Handelsblatt nuanceert Opel-topman Michael Lohscheller de situatie. 'Sinds 2018 maken wij opnieuw winst, na vele jaren van verlies. Dat heeft ermee te maken dat wij nieuwe prioriteiten leggen: kwaliteit primeert op kwantiteit en dat in alle domeinen. Dankzij de synergiën binnen Groupe PSA kunnen wij nu efficiënter en goedkoper produceren. Dat zorgt ervoor dat de winstmarge per verkochte auto hoger ligt en dat wij met minder auto's nu meer geld verdienen. 'Daardoor verliezen wij nu weliswaar marktaandeel maar op termijn willen wij opnieuw naar één miljoen auto's op jaarbasis. Daarnaast hebben wij een aantal modellen met een ongunstige CO2-uitstoot uit het gamma genomen. Op die manier willen wij op het einde van het jaar de strenge Europese CO2-doelstelling van 95 g/km halen waardoor we geen boetes aan Europa moeten betalen. De voorzitter van Groupe PSA heeft hier een topprioriteit van gemaakt. Dat engagement geldt dus ook voor Opel. 'Vanaf nu ligt de focus op de elektrificatie van onze modellen in de vorm van hybrideaandrijving en full electric. Die strategie werpt meteen al vruchten af: in Duitsland kiest één op de drie kopers van een nieuwe Corsa nu al voor de e-Corsa. Vanaf volgend jaar omvat ons gamma 9 elektrische modellen, verspreid over de verschillende marktsegmenten. 'Ons objectief bestaat erin elektrisch autorijden voor iedereen toegankelijk én betaalbaar te maken. Elektromobiliteit is voor ons geen prestigeproject maar kadert in een streven naar een gezonder leefklimaat met als leidraad het klimaatakkoord 2020-2050 van Parijs. 'Vandaar ons appel aan de politieke overheden om snel werk te maken van de transitie naar hernieuwbare energie en verdere uitbouw van een fijnmazig laadpalennetwerk. Wij zijn vragende partij voor ambitieuze klimaatdoelstellingen op voorwaarde dat alle betrokkenen hun verantwoordelijkheid opnemen en hun engagementen nakomen. Dat laatste laat nu soms te wensen over en verklaart voor een deel onze kritiek op sommige maatregelen en Europese verordeningen. Die zijn gewoonweg niet realistisch en daarom moeilijk te realiseren.' Opel-topman Lohscheller slaat de nagel op de kop: met milieuvriendelijke auto's die onbetaalbaar zijn voor de doorsnee consument bewijzen we het milieu geen dienst en zullen wij de klimaatverandering niet kunnen stoppen.