Vorig weekend keerden 40 Opel Manta A's - de eerste generatie van dit model - terug naar deze mythische plek. De sportcoupés van Rüsselsheim, een groot autoklassieker, waren daar om de vijftigste verjaardag van de Manta te vieren aan de Oostzee.

Precies vijftig jaar geleden werd deze beroemde wagen in Timmendorfer Strand aan de journalisten over de hele wereld gepresenteerd. Vervolgens reden de ze de voorgestelde testroutes. Deze routes, met de naam van het hotel waar de presentatie plaatsvond en de naam van de pittoreske stad Sleeswijk-Holstein, werden 50 jaar later terug aangedaan als eerbetoon.

Het was Manfred Henning, eigenaar van verschillende Manta A's, die verantwoordelijk was voor het organiseren van deze herdenking op het strand van de baai van Lübeck. Ruim 38 eigenaars van een Manta kwamen langs aan het stuur van hun wagens. Op het strand van de Oostzee was er een eerbetoon aan George Gallion, de vader van de Manta A. En deze ontwerper kwam niet met lege handen: hij heeft elke deelnemer een tekening aangeboden uit een collectie met een beperkte oplage van 50 stuks.(Belga)

