Grote MPV's als gezinswagen zijn een uitstervend ras. Opel biedt met de Combi-versie van de Vivaro een interessant SUV-alternatief aan. Die biedt veel ruimte voor een redelijk tarief.

Zes of meer mensen vervoeren is niet alleen een probleem voor grote gezinnen, het is ook een uitdaging voor trainers die met hun voetbal- of volleybalteam op pad gaan. Freelance taxichauffeurs of teammanagers die op locatie werken, hebben even vaak veel zitplaatsen nodig.

De nieuwe Vivaro Combi biedt ruimte voor negen mensen, ongeacht de koetswerklengte: 4,60, 4,95 of zelfs 5,30 m. Hoe langer de Vivaro Combi, hoe meer bagageruimte er overblijft. Dankzij de beperkte hoogte van 1,90 meter kunnen de meeste versies van de Vivaro Combi zonder probleem in een ondergrondse parkeergarage.

Een breed gamma rijhulpmiddelen verhoogt het comfort en biedt extra veiligheid. Opel biedt onder meer achteruitkijkcamera's tot een heus multimedia- en entertainmentsysteem.

De prijzen starten vanaf 27.220 euro voor de 4,60 m lange Vivaro Combi S (maximale laadruimte 3,6 m3). Die heeft standaard een schuifdeur aan de passagierskant en optioneel is er eveneens een schuifdeur langs de bestuurderszijde, wat de toegang tot de zitplaatsen achteraan nog vereenvoudigt. Achteraan kan de klant kiezen tussen twee verticale deuren (die 180° opendraaien) of een horizontale achterklep. De Vivaro Combi is beschikbaar met 1.5 of 2.0 turbodieselmotoren die 120 tot 150 pk leveren.(Belga)

