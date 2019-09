De Opel Corsa GS Line beleefde zijn première op het internationale autosalon (IAA) van Frankfurt. Dat is ook waar zijn beroemde voorvader, de legendarische Opel Corsa A GSi, zijn debuut maakte, precies 32 jaar geleden.

De Corsa van de zesde generatie is tot in het kleinste detail ontworpen met het oog op efficiëntie en is moderner en dynamischer dan ooit tevoren. Ook liefhebbers van een sportief uiterlijk komen nu aan hun trekken met het topmodel, de GS Line. Misschien in afwachting van een echte GSi? Net als de GSi uit de jaren 80 is de nieuwe Corsa GS Line voorzien van chilirode lak en een zwart dak, waarmee hij zijn sportieve inborst niet onder stoelen of banken steekt. Deze versie wordt aangedreven door een 1.2-liter turbomotor met 130 pk en een koppel van 230 Nm, waarmee de Corsa snelheden tot 208 km/u haalt en hij van nul naar 100 km/u in 8,7 seconden sprint. De nieuwkomer is verkrijgbaar vanaf 21.195 euro en is zo te herkennen aan de verchroomde uitlaat en de sportieve bumpers voor en achter. De Sport-modus zorgt voor een nog dynamischer stuurgedrag en vinnigere motorrespons. (Belga)