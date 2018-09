Opel lanceert nieuwe Combo

Zoals geweten maakt Opel intussen deel uit van de Franse PSA Groep van de merken Peugeot en Citroën. Dat huwelijk zal tot meer synergieën leiden voor het nieuwe gamma. Een resultaat hiervan is de nieuwe Combo, die op de neus en de logo's na identiek is aan de Partner en de Berlingo van de Franse zustermerken. Op zich is dat geen nadeel want deze modellen genieten een uitstekende reputatie. De nieuwe Combo Life profileert zich vooral als een polyvalente en ruime ludospace die het veiligheids- en comfortniveau van een moderne personenwagen wil bieden. Dit model beschikt over twee schuifdeuren om een makkelijke toegang te verzekeren tot het interieur dat tot zeven personen verdeeld over drie zetelrijen kan herbergen. Er is ook een XL-versie van 4,75 meter verkrijgbaar die tot 2.693 liter aan bagage kan slikken. De bestelwagenversie heeft een laadruimte van 4,4 m3 die plaats biedt aan twee Europalletten, en heeft een laadvermogen van 1.000 kg.

Voor de aandrijving is er keuze uit de 1.2 turbobenzine van 110 pk of de 1.5 turbodiesel met vermogens van 75, 102 of 131 pk, waarbij deze laatste als alternatief voor de handgeschakelde versnellingsbak ook met een achttrapsautomaat leverbaar is. De Opel Combo Life kost minstens 18.000 euro en verschijnt weldra in de showrooms. (Belga)