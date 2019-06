Sinds Opel een onderdeel is geworden van de PSA groep (Peugeot en Citroën) werd ook het bedrijfswagengamma danig vernieuwd. De Duitse constructeur kan immers een beroep doen op de technologie en de modellen die binnen de groep aanwezig zijn.

De meest compacte bestelwagen is de Combo die technisch verregaand vergelijkbaar is met de Citroën Berlingo en de Peugeot Partner. Opel maakt vooral het verschil met zijn Franse broertjes op vlak van uitrusting en het beschikbare motoraanbod, want Opel zet meer in op benzinemotoren. Verder werden ook de Vivaro en de grootste Movano recent vernieuwd. De Vivaro is het tussenmodel en De Duitse constructeur wil vanaf volgend jaar ook een volledig elektrische versie van deze bestelwagen op de markt brengen. Deze EV variante moet een oplossing bieden om goederen lokaal en in dicht bevolkte gebieden te leveren. De grootste van het trio is de gloednieuwe Movano en die zal tegen het einde van de zomer bij de Belgische Opel-dealers staan. Deze ruime bestelwagen is erg modulair en bestaat in tal van varianten (verlengd, hoger dak, enz¿). Hij beschikt over een uitgebreide veiligheidsuitrusting, biedt tal van nieuwe mogelijkheden op vlak van connectiviteit n heeft recht op een zuinig gamma motoren. Dit erg jonge gamma legt Opel overigens geen windeieren, want gedurende het eerste kwartaal van 2019 steeg de verkoop van Opel bestelwagens met een forse 35% vergeleken met dezelfde periode in 2018, goed voor 33.000 exemplaren. (Belga)