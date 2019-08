Opel is de eerste autoconstructeur ter wereld die een elektrisch voertuig met batterij op de markt brengt voor klantenteams in de rallysport.

De elektrische racewagen is gebaseerd op de Corsa-e en zal zijn wereldpremière beleven tijdens het internationale IAA-motorsalon te Frankfurt, dat van 12 tot 22 september voor het publiek toegankelijk is. In 2020 zullen Opel en de ADAC het startschot geven voor de ADAC Opel e-Rally Cup, 's werelds eerste merkencup voor elektrische rallywagens.

Met deze nieuwe sertie zetten Opel en de ADAC hun succesvolle samenwerking voort. De afgelopen jaren bleek de ADAC Opel Rallye Cup de perfecte leerschool voor ongeveer 100 jonge rallyrijders uit 18 landen. De snelsten onder hen konden in het kader van het ADAC Opel Junior Rallye team ook internationaal hun rijvaardigheden laten zien. Opel juniorrijders schreven intussen al vier keer na elkaar (van 2015 tot 2018) met een Opel ADAM R2 de Europese titel op hun naam. De ADAM moet voortaan plaats maken voor de nieuwe Opel Corsa-e op de klassementsproeven van de rally's. De nieuwe wedstrijdwagen levert een vermogen van 100 kW (136 pk) en beschikt al vanuit stilstand over een koppel van 260 Nm.

Hermann Tomczyk, de voorzitter van ADAC Sport, verklaarde: "Met de ADAC Opel e-Rally Cup introduceren we voor de eerste keer elektrische wagens in de mainstream sport. Ik ben er zeker van dat de Cup tot ver voorbij de Duitse grenzen de toon zal zetten voor de toekomstige autosport." De ADAC Opel e-Rally Cup-wedstrijden zullen aanvankelijk plaatsvinden tijdens manches voor het Duitse rallykampioenschap en een aantal andere evenementen. In de zomer van 2020 zou de competitie van start gaan. De prijs van de wagen zal voor de klantenteams van Opel Motorsport minder dan 50.000 euro (excl. btw) bedragen.(Belga)