De Duitse crossover verliest de 'X' achter zijn naam en krijgt een neus in de nieuwe huisstijl en tal van nieuwe technische snufjes.

Net als de Mokka ziet ook de Grandland zijn naam wat ingekort met de eliminatie van het suffix 'X'. Maar in tegenstelling tot de volledig nieuwe Mokka, is het model 2021 van de Grandland slechts een update.

Aan de technische basis en de aandrijvingen is niet geraakt. Wel werd het voorkomen wat opgefrist met de 'Vizor' op de neus en de doorlopende lichtstrook die kenmerkend is voor de nieuwe generatie Opels.

De Grandland is verkrijgbaar als plug-inhybride. © GF

Meteen werd van deze facelift geprofiteerd om de Grandland met nieuwe technologie uit te rusten, zoals de adaptieve matrix-ledkoplampen (IntelliLux Led Pixel Lights), de Pure Panel digitale cockpit met integratie van het dashboard en het multimediasysteem of de Highway Integration Assist die een zekere vorm van semi-autonoom rijden toelaat.

Voor de aandrijving is er keuze uit de bekende benzine- en dieselmotoren of twee fiscaalvriendelijke plug-inhybrides met 225 of 300 pk. Opel startte ondertussen met de productie van de vernieuwde Grandland die in het najaar bij de verdelers verschijnt.

