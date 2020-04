nieuws

Opel geeft hooikoorts geen kans

In volle corona tijden verschuift de aandacht voor meer dagelijkse gezondheidskwaaltjes wat naar de achtergrond. Nu de lente in het land is en de voorjaarsbloesem volop in bloei staat, komen er weer pollen in de lucht en steeds meer mensen reageren hier allergisch op. Opel monteert interieurfilters die de pollen uit de interieurlucht van de wagen haalt.

Opel geeft hooikoorts geen kans © belga