Opel startte de productie van de vernieuwde Insignia in de fabriek in Rüsselsheim. Het vlaggenschip van het Duitse merk krijgt efficiëntere motoren en rijhulpsystemen.

Zoals eerder aangekondigd zal de fabriek in Rüsselsheim naast de Opel Insignia vanaf 2021 ook de Opel Astra produceren, evenals een model van DS Automobiles van de Groupe PSA. Zowel de volgende generatie Astra als het model van DS Automobiles wordt gebouwd op het modulaire EMP2-platform van Groupe PSA, dat ook geschikt is voor elektrificatie.

De Insignia modeljaar 2020 is moderner, dynamischer en efficiënter dan ooit volgens Opel. Het merk levert de Insignia als Grand Sport, Sports Tourer (break) en de sportieve GSi met 230 pk. De Insignia Grand Sport is er vanaf 43.200 euro en de Insignia Sports Tourer begint bij 45.000 euro.

Ledkoplampen zorgen zoals geweten voor het beste zicht in het donker. De nieuwe Insignia is het eerste Opel-model waarop alleen volledige ledsystemen leverbaar zijn. Rijhulpsystemen zoals een botspreventiesysteem met voetgangersherkenning en Lane Keeping Assist verhogen daarnaast de veiligheid van passagiers en weggebruikers.

De Insignia is verkrijgbaar met een 1.5 CDTI-dieselmotor met 122 pk, een 2.0 CDTI met 174 pk, een 2.0 Turbo benzinemotor met 200 pk en de krachtige GSi-uitvoering met 2.0 Turbo met 230 pk. Alle drie- en viercilindermotoren behoren tot een nieuwe generatie van krachtbronnen, die gekoppeld worden aan nieuwe, wrijvingsarme versnellingsbakken, die het brandstofverbruik reduceren en tegelijkertijd het comfort verhogen. Insignia-klanten kunnen kiezen uit een handgeschakelde zesbak of een 8- of 9-trapsautomaat. (Belga)

Zoals eerder aangekondigd zal de fabriek in Rüsselsheim naast de Opel Insignia vanaf 2021 ook de Opel Astra produceren, evenals een model van DS Automobiles van de Groupe PSA. Zowel de volgende generatie Astra als het model van DS Automobiles wordt gebouwd op het modulaire EMP2-platform van Groupe PSA, dat ook geschikt is voor elektrificatie.De Insignia modeljaar 2020 is moderner, dynamischer en efficiënter dan ooit volgens Opel. Het merk levert de Insignia als Grand Sport, Sports Tourer (break) en de sportieve GSi met 230 pk. De Insignia Grand Sport is er vanaf 43.200 euro en de Insignia Sports Tourer begint bij 45.000 euro.Ledkoplampen zorgen zoals geweten voor het beste zicht in het donker. De nieuwe Insignia is het eerste Opel-model waarop alleen volledige ledsystemen leverbaar zijn. Rijhulpsystemen zoals een botspreventiesysteem met voetgangersherkenning en Lane Keeping Assist verhogen daarnaast de veiligheid van passagiers en weggebruikers.De Insignia is verkrijgbaar met een 1.5 CDTI-dieselmotor met 122 pk, een 2.0 CDTI met 174 pk, een 2.0 Turbo benzinemotor met 200 pk en de krachtige GSi-uitvoering met 2.0 Turbo met 230 pk. Alle drie- en viercilindermotoren behoren tot een nieuwe generatie van krachtbronnen, die gekoppeld worden aan nieuwe, wrijvingsarme versnellingsbakken, die het brandstofverbruik reduceren en tegelijkertijd het comfort verhogen. Insignia-klanten kunnen kiezen uit een handgeschakelde zesbak of een 8- of 9-trapsautomaat. (Belga)