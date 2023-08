Opel Experimental tekent de toekomst

Volgend jaar lanceert Opel de nieuwe generatie van de Manta. Een studiemodel geeft al een voorproefje van deze elektrische auto met veel innovatieve snufjes.

De Experimental geeft aan hoe de volgende Opels er wellicht zullen uitzien. Het is een publiek geheim dat dit studiemodel de aanloop vormt naar de nieuwe generatie van de Manta, een succesvolle coupé van het Duitse merk uit de vorige eeuw.

Geheel in de tijdsgeest wordt het deze keer een hogere crossover met een vloeiende lijn met coupé-allures en uiteraard een elektrische aandrijving. Opvallend daarbij is dat de contouren worden geaccentueerd door de ledstroken, die de weldra verboden chroombiesjes vervangen. Zelfs de logo’s lichten op, wat voor een zeer opvallende herkenbaarheid zorgt, zeker in de duisternis.

Enkel projectie

Dit strakke en technologische design werd ook in het interieur doorgetrokken waar geen schermen zijn voorzien, maar alle informatie digitaal op de voorruit wordt geprojecteerd. Dit is een extreme versie van het head-updisplay dat nu al in veel wagens zit en zorgt voor een clean dashboard.

Verder pakt de Experimental uit met leuke snufjes als cameraspiegels en een wegklapbaar stuur om de instap te vereenvoudigen. Details over de aandrijving werden nog niet verstrekt, maar wellicht kan daarvoor worden geplukt uit het arsenaal van de Stellantis Groep, waartoe Opel behoort.

Opel stelt de Experimental in september voor aan het publiek.