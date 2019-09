Opel heeft zopas de vernieuwde versie van de Astra gelanceerd en deze facelift zorgt vooral voor een lager verbruik en gunstiger CO2-emissiewaarden. Ook op vlak van verlichting zorgt de Duitse constructeur voor energie-efficiënte technologie.

De facelift van de Astra zorgt niet voor een stijlbreuk, want los van de lichtunits en het radiatorrooster zijn de optische verschillen klein. Hoewel Opel sinds enige tijd onder PSA-vlag (Peugeot-Citroën, nvdr.) vaart, worden er geen PSA-motoren gemonteerd. Dat zou immers te ingrijpende aanpassingen vergen aan het (Opel-)platform, wat de kost te hoog zou opdrijven bij een facelift. De nieuwe motoren zijn dus verder geoptimaliseerde Opel-aggregaten. Het merk uit Rüsselsheim heeft de voorbije jaren ook een stevige reputatie opgebouwd inzake intelligente verlichting en de Astra geniet uiteraard mee van deze knowhow. De led lichtunits zorgen niet alleen voor een uitstekende lichtopbrengst, ze drukken de CO2-emissie met 1,3 gram per kilometer. Een ingeschakelde koplamp verbruikt immers maar 13 Watt en dat is 81% minder dan een klassieke halogeenlamp die makkelijk 70 Watt verbruikt. De jongste Corsa, die zijn platform met de Peugeot 208 deelt, gebruikt overigens dezelfde 'spaarlampen'. (Belga)