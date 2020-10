De Opel Crossland krijgt een nieuwe neus. De compacte crossover verliest ook de X in de benaming en de look evolueert zodat hij beter aansluit bij de nieuwste generatie Opel-modellen.

In het bijzonder competitieve segment van compacte SUV- en crossover modellen ontbrak het de voormalige Crossland X aan de persoonlijkheid om echt zijn stempel te kunnen drukken. Drie jaar na de lancering zorgt Opel voor een update die duidelijk op de neus van de Vizor is geïnspireerd.

Deze vormtaal werd voor het eerst gelanceerd op de jongste Mokka, een compact SUV-model. Het interieur bleef ongewijzigd, afgezien van - een belangrijk detail - de ergonomische stoelen met AGR-certificaat. AGR is een onafhankelijke Duitse organisatie ter bevordering van een gezonde rug. Ook het multimediasysteem wordt geüpdatet en biedt bijkomende connectiviteitsmogelijkheden. Het centrale aanraakscherm (8 inch) is voortaan compatibel met Android Auto en Apple CarPlay, en smartphones kunnen draadloos worden bijgeladen via inductie.

Opel moderniseert ook de actieve veiligheidstechnologie, want de Crossland wordt uitgerust met automatische noodremhulp (met voetgangersdetectie), vermoeidheidsassistent en dodehoekassistent. Het koffervolume blijft gelijk met een laadvolume van 410 tot 520 liter, afhankelijk van de positie van de verschuifbare achterbank.

Onder de motorkap wordt de 1.2 benzine- en 1.5-dieselmotor vernieuwd met vermogens van 83 tot 130 pk.(Belga)

In het bijzonder competitieve segment van compacte SUV- en crossover modellen ontbrak het de voormalige Crossland X aan de persoonlijkheid om echt zijn stempel te kunnen drukken. Drie jaar na de lancering zorgt Opel voor een update die duidelijk op de neus van de Vizor is geïnspireerd.Deze vormtaal werd voor het eerst gelanceerd op de jongste Mokka, een compact SUV-model. Het interieur bleef ongewijzigd, afgezien van - een belangrijk detail - de ergonomische stoelen met AGR-certificaat. AGR is een onafhankelijke Duitse organisatie ter bevordering van een gezonde rug. Ook het multimediasysteem wordt geüpdatet en biedt bijkomende connectiviteitsmogelijkheden. Het centrale aanraakscherm (8 inch) is voortaan compatibel met Android Auto en Apple CarPlay, en smartphones kunnen draadloos worden bijgeladen via inductie.Opel moderniseert ook de actieve veiligheidstechnologie, want de Crossland wordt uitgerust met automatische noodremhulp (met voetgangersdetectie), vermoeidheidsassistent en dodehoekassistent. Het koffervolume blijft gelijk met een laadvolume van 410 tot 520 liter, afhankelijk van de positie van de verschuifbare achterbank.Onder de motorkap wordt de 1.2 benzine- en 1.5-dieselmotor vernieuwd met vermogens van 83 tot 130 pk.(Belga)