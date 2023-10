Opel Corsa zet in op technologie

Met de nieuwe generatie van de Corsa – met ook een zuiver elektrische variant – zet Opel duidelijk in op technologie want nu wordt duidelijk welke veiligheidssystemen deze wagens krijgen.

Opel werkt verder aan de ‘Intelli-Lux LED Matrix’-koplampen. De lichtunits genereren niet alleen een hoog lichtrendement via energiezuinige leds, de combinatie van intelligente elektronica en dito optica zorgt ervoor dat het licht ook wordt gebundeld naar de zones waar ze de veiligheid van de Corsa-rijder – maar ook die van de andere weggebruikers – vergroot. In elke koplamp zitten 7 led-elementen die gericht kunnen worden geactiveerd.

Zo houdt het verlichtingssysteem rekening met de richting waarin de bestuurder kijkt of stuurt, maar het ‘ziet’ eveneens de tegenliggers en zorgt dat deze niet worden verblind. De wagen kan op die manier bijvoorbeeld een berm ter hoogte van de tegenligger perfect uitlichten, zonder dat de (toch wel felle) lichtbundel het zicht van de andere weggebruikers hindert. De lichtunits schakelen ook automatisch over naar grootlicht wanneer de omstandigheden dat toelaten. Door deze aanpak kan de bestuurder in moeilijke omstandigheden (nacht, regen, mist,…) obstakels en andere weggebruikers sneller zien.

Elektronica helpt

Verder krijgt dit ‘kleintje’ nagenoeg alles van de grotere modellen op vlak van veiligheid. Er worden verfijnde rijhulpsystemen geïnstalleerd zoals een doorgedreven actieve verkeersbordherkenning via cameratechnologie. Er is een actieve rijstrookassistent die de wagen keurig centraal op zijn rijstrook houdt, de dode hoek wordt continu in de gaten gehouden en Opel voorziet een intelligente snelheidsregelaar die een veilige afstand voorziet tot de voorligger, wat het risico op zogenaamde kopstaartaanrijdingen moet beperken. Tot slot is er een geautomatiseerde noodstopfunctie en een systeem dat de bestuurder in de gaten houdt wanneer die dreigt in te dommelen of onwel zou worden.