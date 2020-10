Opel en de Duitse autosportfederatie DMSB ontwikkelden een nieuw veiligheidsconcept voor de ADAC Opel e-Rally Cup. Het gaat om pionierswerk in de ontwikkeling van veiligheidsnormen voor elektrische rallyauto's.

Als eerste autofabrikant ter wereld ontwikkelt Opel momenteel een volledig elektrische rallyauto voor gebruik in een nationaal kampioenschap. Een van de belangrijkste aandachtsgebieden van de ADAC Opel e-Rally Cup is veiligheid. Omdat niemand ooit eerder een elektrische rally-cup heeft georganiseerd, moeten de bijbehorende regels en voorschriften parallel met de wedstrijdauto worden ontwikkeld. Opel en ADAC, organisator van de wedstrijden, werken hierbij nauw samen met de Deutscher Motor Sport Bund - DMSB (Duitse autosportfederatie).

De Corsa-e Rally is gebaseerd op het productiemodel. Dit maakt het uitdagende werk van de Opel Motorsport ingenieurs veel gemakkelijker. De rallywagen voldoet immers al aan de zeer hoge Europese normen voor goedkeuring van typegoedgekeurde voertuigen. Bijkomende racespecifieke reglementen opgesteld door de FIA en de DMSB dienen om de veiligheid verder te verbeteren. Aan de onderkant beschermt bijvoorbeeld hoogwaardig staal de 18 batterijmodules, die op hun beurt in een batterijbehuizing zijn geïnstalleerd. Daarnaast heeft de auto een tweedelige beschermplaat van vijf millimeter dik aluminium. Bovendien voldoet de Corsa-e Rally, net als zijn tegenhanger in serieproductie, aan de UN ECE R100.02. Hierin zijn de voorwaarden vastgelegd voor de goedkeuring van voertuigen met betrekking tot de speciale eisen voor de elektrische aandrijflijn van voertuigen en hun accu's. Dit omvat bijvoorbeeld de minimale isolatieweerstand van hoogspanningscomponenten en -leidingen en brandbeveiliging. De aandrijfbatterijen moeten ook volledig voldoen aan deze verordening op het gebied van mechanische integriteit, trillingen, thermische schokken, mechanische impact, brandwerendheid, bescherming tegen overlading, bescherming tegen overontlading, bescherming tegen oververhitting en externe kortsluiting bescherming.

Het vereiste brandblussysteem is Lifeline Zero 360. Het werkt met een elektrisch isolerend blusmiddel, waardoor het brandrisico bij een elektrisch aangedreven auto zonder brandstof aan boord doorgaans veel lager is dan bij een conventioneel voertuig met verbrandingsmotor. Verder is permanente controle van het hoogspanningssysteem ook belangrijk voor de veilige werking van een elektrische rallyauto. Verschillende fouten vragen om verschillende maatregelen. In het geval van een isolatiefout zorgt een geavanceerd sensorsysteem ervoor dat de displays van het Master Alarm Indicator System onmiddellijk een fout melden in het HV-systeem, dat tot 434 volt werkt. Het systeem is dan handmatig uit te schakelen binnen en buiten de cockpit. Desondanks wordt het HV-systeem bij grote vertraging, zoals een ongeval, binnen minder dan een seconde volledig uitgeschakeld. De Master Alarm Indicator geeft door middel van lichtsignalen continu informatie over de actuele status van het hoogspanningssysteem. (Belga)

Als eerste autofabrikant ter wereld ontwikkelt Opel momenteel een volledig elektrische rallyauto voor gebruik in een nationaal kampioenschap. Een van de belangrijkste aandachtsgebieden van de ADAC Opel e-Rally Cup is veiligheid. Omdat niemand ooit eerder een elektrische rally-cup heeft georganiseerd, moeten de bijbehorende regels en voorschriften parallel met de wedstrijdauto worden ontwikkeld. Opel en ADAC, organisator van de wedstrijden, werken hierbij nauw samen met de Deutscher Motor Sport Bund - DMSB (Duitse autosportfederatie).De Corsa-e Rally is gebaseerd op het productiemodel. Dit maakt het uitdagende werk van de Opel Motorsport ingenieurs veel gemakkelijker. De rallywagen voldoet immers al aan de zeer hoge Europese normen voor goedkeuring van typegoedgekeurde voertuigen. Bijkomende racespecifieke reglementen opgesteld door de FIA en de DMSB dienen om de veiligheid verder te verbeteren. Aan de onderkant beschermt bijvoorbeeld hoogwaardig staal de 18 batterijmodules, die op hun beurt in een batterijbehuizing zijn geïnstalleerd. Daarnaast heeft de auto een tweedelige beschermplaat van vijf millimeter dik aluminium. Bovendien voldoet de Corsa-e Rally, net als zijn tegenhanger in serieproductie, aan de UN ECE R100.02. Hierin zijn de voorwaarden vastgelegd voor de goedkeuring van voertuigen met betrekking tot de speciale eisen voor de elektrische aandrijflijn van voertuigen en hun accu's. Dit omvat bijvoorbeeld de minimale isolatieweerstand van hoogspanningscomponenten en -leidingen en brandbeveiliging. De aandrijfbatterijen moeten ook volledig voldoen aan deze verordening op het gebied van mechanische integriteit, trillingen, thermische schokken, mechanische impact, brandwerendheid, bescherming tegen overlading, bescherming tegen overontlading, bescherming tegen oververhitting en externe kortsluiting bescherming.Het vereiste brandblussysteem is Lifeline Zero 360. Het werkt met een elektrisch isolerend blusmiddel, waardoor het brandrisico bij een elektrisch aangedreven auto zonder brandstof aan boord doorgaans veel lager is dan bij een conventioneel voertuig met verbrandingsmotor. Verder is permanente controle van het hoogspanningssysteem ook belangrijk voor de veilige werking van een elektrische rallyauto. Verschillende fouten vragen om verschillende maatregelen. In het geval van een isolatiefout zorgt een geavanceerd sensorsysteem ervoor dat de displays van het Master Alarm Indicator System onmiddellijk een fout melden in het HV-systeem, dat tot 434 volt werkt. Het systeem is dan handmatig uit te schakelen binnen en buiten de cockpit. Desondanks wordt het HV-systeem bij grote vertraging, zoals een ongeval, binnen minder dan een seconde volledig uitgeschakeld. De Master Alarm Indicator geeft door middel van lichtsignalen continu informatie over de actuele status van het hoogspanningssysteem. (Belga)