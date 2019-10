Opel is momenteel bezig met de ontwikkeling van de Corsa-e Rally die eind 2020 zijn competitiedebuut zal maken.

De ontwikkeling van de Opel Corsa-e Rally is begonnen zoals gepland. De nieuwe elektrische racewagen met een batterij van 50 kWh wordt momenteel in het testcentrum in Dudenhofen aan een resem duur- en prestatietests onderworpen. Dit om ervoor te zorgen dat de 136 pk sterke Corsa-e Rally met een koppel van 260 Nm voldoet aan de hoge eisen van de ADAC Opel e-Rally Cup. Het debuut van 's werelds eerste merkenrallybeker voor elektrische auto's staat gepland voor de nazomer van 2020. Het eerste bekerseizoen omvat minstens acht evenementen van 2020 tot 2021, voornamelijk in het kader van het Duitse rallykampioenschap (DRM). Het definitieve schema wordt normaal bekendgemaakt op het autosalon van Essen dat van 30 november tot 8 december 2019 plaatsvindt. De Opel Corsa-e Rally wordt volgend weekend (18-19 oktober) al voorgesteld aan deelnemers en media tijdens de seizoensfinale van het DRM 2019, de ADAC 3-Städte Rallye rond Freyung in Neder-Beieren. "Tot nu had men in de Duitse rallywereld wel al gelezen over de Opel Corsa-e Rally, en op de officiële wereldpremière op het Autosalon van Frankfurt kon men de wagen voor het eerst bewonderen. Vandaag zijn we blij dat we onze showauto aan de rallyteams kunnen presenteren op de seizoensfinale van het DRM. Een aantal potentiële deelnemers, onder meer uit het buitenland, komen speciaal naar de ADAC 3-Städte Rallye om het voertuig te bekijken en meer te weten te komen over ons concept voor de toekomst. We kijken uit naar de contacten met de teams en naar hun reacties", aldus Opel Motorsport-directeur Jörg Schrott. (Belga)