Als kloon van de Peugeot Rifter, de Citroën Berlingo en weldra ook de Toyota Proace City, krijgt de Opel Combo Life op zijn beurt een benzineversie in het aanbod.

Onder de motorkap van de Duitse monovolume schuilt de 131 pk sterke 1.2 turbo die door de PSA Groep werd ontwikkeld. Deze krachtbron voldoet aan de Euro 6D emissienormen en heeft een gemiddeld verbruik van 5,6-5,4 l/100 km (NEDC), wat overeenstemt met een CO2-uitstoot van 128-122 g/km. De tarieven van de Opel Combo Life met deze motor in de Edition uitvoering beginnen bij 23.750 ?. Let wel op: steeds in combinatie met de achttrapsautomaat, die gericht is op zacht schakelen en een beperking van het verbruik en de uitstoot. Verder is deze motor ook voorzien van een GPF deeltjesfilter.

In deze configuratie bereikt de Combo Life een topsnelheid van 186 km/u en lukt de sprint van 0 tot 100 km/u in 12,3 seconden. Net als de zustermodellen is ook deze Opel beschikbaar in verschillende versies met vijf of zeven zitplaatsen en twee koetswerklengten (4,40 m en 4,75 m als XL).(Belga)