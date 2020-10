Negentig jaar geleden legde de "Blitz"-truck de basis voor een lange reeks bedrijfsvoertuigen van Opel. Tegelijkertijd werd de modelnaam het wereldberoemde symbool dat het merk tot op de dag van vandaag kenmerkt.

Terwijl zescilinder benzinemotoren met 55 pk ooit onder de lange motorkap van de Opel bedrijfsvoertuigen zaten, is er sindsdien veel veranderd. De huidige bestelwagens beschikken over zeer efficiënte dieselmotoren met directe injectie tot 180 pk en hebben het comfort, de veiligheid en het remvermogen van personenauto's. De modellen van vandaag zijn bekend onder de namen Combo, Vivaro en Movano. De laatste Opel met het Blitz-naamplaatje ging in 1987 met welverdiende pensionering. Tegen het einde van de Blitz-modellijn waren er bijna een half miljoen voertuigen gebouwd in de fabrieken in Rüsselsheim, Brandenburg en Luton. De oorsprong van bedrijfsvoertuigen bij Opel gaat terug tot 1899. Bestel- en transportbusjes werden al vroeg gebouwd op basis van de gepatenteerde motorwagen "System Lutzmann", de eerste auto die in Rüsselsheim werd gemaakt. In 1907 werd dan de eerste volwaardige truck aan het portfolio toegevoegd. Het driekwart ton-voertuig had standaard luchtbanden, een cardanaandrijving en was leverbaar met een twee- of viercilindermotor. Tijdens de eerste wereldoorlog werden door het leger normen ingevoerd die "standaardtrucks" tot vier ton specificeerden. Deze robuuste 'standaardtrucks' van Opel werden tot begin jaren twintig verkocht. Zo ging het verhaal verder tot 1987. Na een pauze van 10 jaar keerde Opel in 1997 terug naar de markt van gesloten bestelwagens. Met hun talrijke varianten, vernieuwende lichttechnologie, connectiviteit en assistentiesystemen zetten de Combo Cargo, Vivaro en Movano de grote traditie van de Opel Blitz voort. Opel breidde onlangs zijn aanbod van lichte bedrijfsvoertuigen uit met de volledig elektrische Vivaro-e. Dankzij de Combo-e en een elektrische versie van de Movano wordt het assortiment volgend jaar volledig geëlektrificeerd. Alle Opel-modellen zullen tegen 2024 een elektrisch aangedreven versie hebben. (Belga)

