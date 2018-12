Opel blaast 120 kaarsjes uit

De geschiedenis van Opel ging van start in een garage in Rüsselsheim met 65 handgemaakte Opel Patentmotorwagens 'System Lutzmann' die aangedreven werden door een 1,5-liter eencilinder met 3,5 pk. Intussen heeft het Duitse merk reeds meer dan 70 miljoen voertuigen gebouwd. Om deze 120e verjaardag op gepaste wijze met zijn klanten te vieren, lanceert Opel nu de speciale '120 Years Edition'-versies. Personenwagens zoals de Karl, Corsa en Astra, de SUV-familie bestaande uit de Crossland X, Mokka X en Grandland X tot en met de monovolume Zafira en het vlaggenschip Insignia zullen verkrijgbaar zijn als '120 Years Edition' met al van attractieve designelementen en extra uitrusting.

"Opel is al 120 jaar bezig met het democratiseren van mobiliteit. In onze auto's maken we trendsettende technologieën en uitrusting betaalbaar voor alle groepen klanten. Dat is waar wij voor staan. En daarom bieden we bij het begin van ons jubileum de speciale '120 Years Edition'-versie aan in talloze modellen", aldus Xavier Duchemin, Managing Director Sales, Aftersales & Marketing.

De speciale uitvoering is voor de meeste modellen gebaseerd op de instapversie. De '120 Years Edition'-modellen worden nieuwe blikvangers met een stijlvolle uitrusting die meestal elementen omvat als lichtmetalen velgen in Technical Grey, zetelbekleding "Allure", matten met '120 Years'-logo, deurdrempels met Opel-opschrift en natuurlijk een '120 Years'-badge.(Belga)