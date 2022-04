Opel wil met een nieuwe methode, het Intelli-Air systeem, de lucht in het interieur van de nieuwste Astra zuiveren.

Het Intelli-Air systeem in de nieuwe Opel Astra monitort permanent de luchtkwaliteit in de wagen. Het zorgt ervoor dat er voldoende aanvoer is van verse buitenlucht, maar wanneer de kwaliteit daarvan ondermaats is, zal de lucht uit het voertuig zelf recirculeren.

Het belangrijkste toebehoren om pollen in de lucht te elimineren, maar ook geurtjes en vervuiling te counteren, is een actieve koolstoffilter die de interieurlucht zuivert. Dit filterelement garandeert schone lucht in de wagen en hoort jaarlijks vervangen te worden om het systeem efficiënt te laten werken.

Dit verhoogt niet enkel het comfort van de inzittenden maar het is ook cruciaal voor de verkeersveiligheid. Een bestuurder die niest in stadsverkeer legt gemiddeld 20 meter af met gesloten ogen. Wie aan snelwegtempo niest, rijdt vaak meer dan 50 meter blind. Voor automobilisten die kampen met hooikoorts, kan deze technologie dus bijdragen tot meer rijcomfort en vooral extra verkeersveiligheid.

Het Intelli-Air systeem in de nieuwe Opel Astra monitort permanent de luchtkwaliteit in de wagen. Het zorgt ervoor dat er voldoende aanvoer is van verse buitenlucht, maar wanneer de kwaliteit daarvan ondermaats is, zal de lucht uit het voertuig zelf recirculeren.Het belangrijkste toebehoren om pollen in de lucht te elimineren, maar ook geurtjes en vervuiling te counteren, is een actieve koolstoffilter die de interieurlucht zuivert. Dit filterelement garandeert schone lucht in de wagen en hoort jaarlijks vervangen te worden om het systeem efficiënt te laten werken. Dit verhoogt niet enkel het comfort van de inzittenden maar het is ook cruciaal voor de verkeersveiligheid. Een bestuurder die niest in stadsverkeer legt gemiddeld 20 meter af met gesloten ogen. Wie aan snelwegtempo niest, rijdt vaak meer dan 50 meter blind. Voor automobilisten die kampen met hooikoorts, kan deze technologie dus bijdragen tot meer rijcomfort en vooral extra verkeersveiligheid.