Opel toonde de Tourer versie van de jongste Astra. De vijfdeurs staat bij sommige dealers, maar de eerste leveringen worden pas begin van de zomer verwacht. Wanneer de breakversie komt, is nog onduidelijk.

Net als bij tal van andere modellen loopt de marktintroductie van de nieuwe Opel Astra enige vertraging op door de penibele bevoorrading van halfgeleiders. De Astra is vandaag al wel her en der in de toonzaal te zien, maar dat zijn preproductiemodellen die in betere tijden op het Autosalon van Brussel zouden hebben gestaan. Het gaat om modellen waarmee niet kan of mag worden gereden, aspirant-klanten kunnen dus met hun toekomstige wagen vooralsnog niet proefrijden. De voorbije week toonde Opel - ook statisch - de breakversie van deze Astra. De vormtaal is zeer gelijklopend, want de Tourer kreeg ook het Opel Blitz-logo centraal op de neus en het bijhorende Vizor-design met de boomerangvormige lichtunits voor en achter. De Tourer breakversie krijgt brede, dynamisch ogende wielkasten maar wil vooral in de Opel-traditie passen door veel binnenruimte bieden. De Tourer meet 4,64 meter en wil zeer ergonomisch en rugvriendelijk zijn met de lage laaddrempel van 60 cm. Opel zorgt bovendien voor een perfect vlakke laadvloer. Binnen in deze wagen: een sobere aanpak met een minimum aan knopjes in combinatie met het Pure Panel waarbij zoveel mogelijk bedieningselementen naar het digitale aanraakscherm zijn verhuisd. De Astra Tourer beschikt eveneens over connectiviteit met Apple CarPlay en Android Auto.