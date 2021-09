Opel gaat een stapje verder in de elektrificatie van de nieuwe Astra. Naast de plug-inhybride versies, komt er nu ook een elektrische variant. Ook is er weer een breakversie gepland.

De hele autosector gaat stilaan aan de stekker. Aanvankelijk met specifieke 100% elektrische modellen, maar tegenwoordig krijgt zelfs het mainstream gamma een elektrische variant toegewezen. Zo ook de nieuwe generatie van de Opel Astra. De middenklasser treedt daarmee in de voetsporen van de Corsa-e en de Mokka-e die hun energie al uit een batterij halen.

Het Duitse merk van Stellantis kan voor deze elektrificatie natuurlijk terugvallen op de knowhow binnen de automobielgroep die onder andere via de merken Peugeot en Citroën al een hele reeks geëlektrificeerde voertuigen van allerlei formaat op de markt bracht.

Ook de Opel Astra gaat aan de stekker. © GF

Momenteel kan de Astra al aangedreven worden door verschillende versies van de 1,2 liter turbobenzine, de 1,5 liter turbodiesel en twee plug-inhybrides. Officieel werden nog geen specificaties van de elektrische Astra-e meegedeeld. Maar als we even naar de Stellantis-portefeuille kijken, lijkt een configuratie met een batterij met een capaciteit tot 82 kWh en een elektromotor met een vermogen van 130 tot 170 pk het meest plausibel.

Intussen maakte Opel ook bekend dat de Astra er volgend jaar nog een nieuwe koetswerkvariant bij krijgt. Dat wordt een breakversie die als naar goede gewoonte Sports Tourer zal heten.

