Opel rust zijn Astra uit met een traploze transmissie die vlot schakelen, een snel reactievermogen en een uitstekende efficiëntie garandeert.

Met de lancering van de nieuwe Astra pakte Opel ook uit met een moderne traploze transmissie, die een soepele vermogensafgifte en een hoge efficiëntie garandeert. In combinatie met de 145 pk sterke 1,4-liter turbobenzinemotor met directe injectie voegt de continu variabele transmissie of CVT een verfijnde, zuinige en vinnige motorisatie toe aan het gamma van het merk. Deze nieuwe Astra is trouwens de meest efficiënte ooit met tot 21 procent lagere CO2-uitstoot dan zijn voorganger. Vijf van de zeven aangeboden aandrijflijncombinaties scoren ook onder de grens van 100 gram voor CO2-uitstoot per gereden kilometer (NEDC).

Peter Naumann, technisch verantwoordelijke van de aandrijvingen bij Opel, legt uit hoe traploze transmissies werken: "Het bedieningsprincipe is slim en eenvoudig. In tegenstelling tot een traditionele automatische transmissie met koppelomvormer met planetaire tandwielen, koppelingen en vaste overbrengingsverhoudingen, heeft een traploze transmissie twee poelies die zijn verbonden door een onder spanning staande kettingriem. Tussen de buitenkanten van de poelies bevindt zich een conische as waar de kettingriem op zit. Door de ruimte tussen de poelies continu aan te passen, krijg je een variabele overbrengingsverhouding, omdat de verandering van het contactoppervlak de diameter verandert. Dit is vergelijkbaar met het overbrengen van een koppel van kleine naar grote versnellingen en vice versa. Ten slotte is er nog steeds één planeetwieloverbrenging op de ingaande as nodig om vooruit of achteruit te kunnen rijden."

Door de bijna oneindige beschikbaarheid van overbrengingsverhoudingen werken aandrijflijnen met een traploze transmissie op het meest efficiënte punt over alle motortoerentallen. "Auto's met een laag gewicht en aandrijflijnen die een maximumkoppel van 230 tot 300 Nm produceren, zijn het meest geschikt voor traploze transmissies", zegt Naumann. "Met 236 Nm koppel en een leeggewicht van ongeveer 1.300 kg is de nieuwe Astra 1.4 daarom ideaal."(Belga)

Met de lancering van de nieuwe Astra pakte Opel ook uit met een moderne traploze transmissie, die een soepele vermogensafgifte en een hoge efficiëntie garandeert. In combinatie met de 145 pk sterke 1,4-liter turbobenzinemotor met directe injectie voegt de continu variabele transmissie of CVT een verfijnde, zuinige en vinnige motorisatie toe aan het gamma van het merk. Deze nieuwe Astra is trouwens de meest efficiënte ooit met tot 21 procent lagere CO2-uitstoot dan zijn voorganger. Vijf van de zeven aangeboden aandrijflijncombinaties scoren ook onder de grens van 100 gram voor CO2-uitstoot per gereden kilometer (NEDC).Peter Naumann, technisch verantwoordelijke van de aandrijvingen bij Opel, legt uit hoe traploze transmissies werken: "Het bedieningsprincipe is slim en eenvoudig. In tegenstelling tot een traditionele automatische transmissie met koppelomvormer met planetaire tandwielen, koppelingen en vaste overbrengingsverhoudingen, heeft een traploze transmissie twee poelies die zijn verbonden door een onder spanning staande kettingriem. Tussen de buitenkanten van de poelies bevindt zich een conische as waar de kettingriem op zit. Door de ruimte tussen de poelies continu aan te passen, krijg je een variabele overbrengingsverhouding, omdat de verandering van het contactoppervlak de diameter verandert. Dit is vergelijkbaar met het overbrengen van een koppel van kleine naar grote versnellingen en vice versa. Ten slotte is er nog steeds één planeetwieloverbrenging op de ingaande as nodig om vooruit of achteruit te kunnen rijden."Door de bijna oneindige beschikbaarheid van overbrengingsverhoudingen werken aandrijflijnen met een traploze transmissie op het meest efficiënte punt over alle motortoerentallen. "Auto's met een laag gewicht en aandrijflijnen die een maximumkoppel van 230 tot 300 Nm produceren, zijn het meest geschikt voor traploze transmissies", zegt Naumann. "Met 236 Nm koppel en een leeggewicht van ongeveer 1.300 kg is de nieuwe Astra 1.4 daarom ideaal."(Belga)