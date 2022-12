Opel Astra krijgt elektrische variant

Net als de andere Stellantis-merken zet ook Opel de elektrificatie van zijn gamma in. Hier is de Opel Astra Electric met een rijbereik van meer dan 400 km.

De deadline van 2035 nadert en tegen dan mogen er in de Europese Unie nog enkel volledig elektrische wagens verkocht worden. Dat betekent dat constructeurs volop hun gamma omschakelen naar emissieloze modellen die door een batterij worden aangedreven.

Een belangrijke nieuwkomer hierbij is de Opel Astra Electric, de elektrische variant van de populaire middenklasser van het Duitse merk van de Stellantis Groep. Dit model deelt niet toevallig de technische basis met het elektrische zustermodel, de Peugeot e-308, waardoor ook de specificaties gelijklopend zijn.

Opel Astra Electric

Slechts 170 km/u

Zo beschikt de elektrische Astra over een 156 pk en 270 Nm sterke elektromotor die zijn energie haalt uit een in de bodem geplaatste accu met een totale capaciteit van 54 kWh. Met een elektriciteitsverbruik van 12,7 kWh/100 km haalt hij een actieradius van 416 km in de WLTP1-cyclus. De topsnelheid zou ‘slechts’ 170 km/u bedragen, maar dat is ruim voldoende gezien de geldende snelheidsbeperkingen in onze contreien en de meeste andere Europese landen.

Laden kan met een vermogen van 100 kW aan een snellader met wisselstroom, waardoor de accu binnen 30 minuten terug 80 % van zijn capaciteit wint. Thuis laden kan daarnaast tegen 11 kW op wisselstroom.

Het bekende interieur dat nagenoeg evenveel ruimte biedt.

De Opel Astra Electric wordt vanaf begin 2023 geleverd als vijfdeurs of break, die amper zal inboeten aan laadruimte. De prijs is nog niet bekend, maar wellicht zal die iets boven de 40.000 euro liggen. Later komt er ook nog een krachtigere en sportieve volledig elektrische Astra GSe bij.