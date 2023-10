Opel Astra GSe brengt elektrische sportiviteit

Opel brengt het GSe-label terug met een 225 pk sterke plug-inhybride versie van de Astra in een sportief jasje.

Opel geeft de elektrificatie een leuk nostalgisch tintje met de herlancering van het befaamde GSe-label uit de jaren 1970. Toen stond die afkorting voor ‘Grand Sport Einspritz’ om de nieuwe injectietechnologie in de kijker te zetten. Tegenwoordig verwijst de ‘e’ uiteraard naar elektrisch. In het geval van de Astra GSe naar de hybride aandrijving van de sportiefste variant van deze modellijn.

De Opel Astra GSe heeft geen grommende uitlaat maar een zacht een zoemende aandrijflijn, die de 1.6 PureTech-benzinemotor van 180 pk combineert met een 110 pk sterke elektromotor die in de achttrapsautomaat zit verwerkt. Dat geheel is goed voor 225 pk en verzoent vinnige prestaties (0-100 km/u in 7,5 sec) met zuinig functioneren. Het WLTP-verbruik bedraagt namelijk… 1,2 l per 100 km, wat overeenstemt met een CO2-uitstoot van 25 g/km. Dat is uiteraard theoretisch als je altijd voldoende oplaadt. Maar ook al mocht dan niet altijd lukken, dan nog slaag je er makkelijk in een consumptie van een kleine 5 liter aan te houden in je dagelijkse verplaatsingen. Noteer bovendien dat je op één batterijlading tot 64 kilometer zuiver elektrisch kan rijden.

Rijplezier

Mooi, maar van een zuinige en zoemende hybride aandrijflijn wordt de sportieve rijder natuurlijk niet wild. Wat heeft de Opel Astra GSe hem dan wel te bieden? Een sportieve look en een strakker stuurgedrag, waardoor het toch weer de moeite is om met deze Opel op pad te gaan. De sportieve look wordt bepaald door de zwart contrasterende koetswerkelementen, de sportstoelen of dito velgen. En daarnaast zorgt de sportieve rijmodus voor wat meer boost en een strakkere instelling van de gestuurde demping, waardoor de Astra GSe gezwind door de bochten gaat.

Het extra gewicht van de batterij is daarbij geen echte handicap. Het hybride karakter merk je meer aan het geslonken koffervolume door de plaatsing van de accu. En aan het prijskaartje dat 49.400 euro bedraagt voor de hatchback en 51.900 euro voor de Sports Tourer (break).