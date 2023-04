Opel Astra G rijdt kwart eeuw

In 1998 lanceerde Opel de tweede en erg succesvolle generatie van de Astra. Het model bleef zes jaar in productie en er werden ruim 3,26 miljoen exemplaren van gebouwd.

25 jaar na de lancering van dit model wordt duidelijk waarom deze generatie zo succesvol was, want de Duitse constructeur voorzag verschillende koetswerkvormen om een zo breed mogelijk publiek aan te spreken. Door de lange wielbasis in combinatie met het nieuwe DSA-platform bood deze Astra een ruim interieur zodat hij perfect inzetbaar was als gezinswagen.

Aanvankelijk was hij enkel beschikbaar als drie- en vijfdeurs en binnen de kortste keren werd er nog een breakversie (met een koffer van 1.500 liter) aan toegevoegd. Kort daarna volgden de vierdeurs sedan (met koffer), de coupé, een bestelwagenversie en zoals het in de ‘nillies’ paste, ook een cabrio-afgeleide. Die laatste had een klassiek canvasdak, de democratisering van het harde wegklapdak zoals de Mercedes SLK dat toen al had, zou pas later volgen.

Spaarversie

Opel besteedde destijds veel belang aan de aerodynamica van dit model. Met een luchtweerstandscoëfficiënt van 0,29 had deze Golf-rivaal alles om ook erg zuinig te zijn. Toen pionierde Volkswagen met de Lupo 3L die dankzij een gerobotiseerde transmissie en een geoptimaliseerde aerodynamica genoegen nam met 3 liter diesel per 100 km.

Opel bleef niet bij de pakken zitten en lanceerde de Eco 4 versie van deze veel grotere Astra. Dankzij de 1.7 liter turbodieselmotor (van Isuzu), een verder geoptimaliseerde stroomlijn (spoilertje op de koffer, onderstel iets verlaagd) en een langere spreiding van de versnellingsbak daalde het verbruik tot 4,4 l/100 km, destijds spectaculair voor een auto met deze proporties.

In deze periode werd onder impuls van Volker Strycek ook het Opel Performance Center opgericht, waar sportieve ‘OPC’-modellen het levenslicht zouden zien. De eerste OPC-versie van deze Astra was 160 pk sterk, later zou een nog krachtiger variante met 192 pk volgen. Leuk detail: ook de breakversie was beschikbaar in dit sportieve livrei. Nog exotischer was de DTM-versie van deze Astra die in het gelijknamige kampioenschap aantrad met een V8-motor.