Opel Astra electric, tweede elektrische break 

Opel lanceert vanaf de lente van dit jaar een elektrische afgeleide van de Astra vijfdeurs, in de tweede helft van 2023 volgt ook een EV-versie van de ruimere Sports Tourer breakversie.

Break is zuiniger

Dat is goed nieuws voor de consument omdat dit – na de lancering van de MG 5 – slechts het tweede breakmodel op de markt is met een elektromotor. Elektromobiliteit wordt vandaag aangeprezen als de groene en ecologisch verantwoorde keuze om zich te verplaatsen. Want, hoewel zowel een compacte en zuinige EV als een grote elektrische SUV geen CO2 uitstoten op de plaats waar ze worden gebruikt, is er een wezenlijk verschil in energieverbruik. In die zin is het eerder surrealistisch om vast te stellen dat het gros van de aangeboden elektrische voertuigen wel over een hyper schone aandrijflijn beschikt, maar toch een minder zuinig SUV-koetswerk krijgt aangemeten.

Nieuwe aandrijving

Tot nu toe kregen alle elektrisch aangedreven modellen binnen de Stellantis-groep zo ongeveer dezelfde hardware met een elektromotor van 136 pk. Onder de vloer van de Astra Electric schuift men een batterij met een netto capaciteit van 51 kW die stroom levert een de elektromotor (op de vooras) die 156 en 270 Nm sterk is. Opel belooft een rijbereik tot 416 km. Ook de koffer boet iets in aan laadvolume vergeleken met de klassiek aangedreven Astra-modellen. De gebruikte aandrijving is erg verwant met die van de eerder aangekondigde elektrisch aangedreven Peugeot 308.