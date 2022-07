Op avontuur met Renault SpaceNomad

Kampeerbusjes winnen nog altijd aan populariteit. Een interessante nieuwkomer is de Renault Trafic SpaceNomad met zonnepanelen op het dak.

De Volkswagen Multivan California is een klassieker onder de kampeerbusjes, maar intussen groeit het aanbod in dit segment verder met interessante concurrenten. Zoals de Renault Trafic SpaceNomad, die door specialist Pilote wordt omgebouwd op basis van de gelijknamige bestelwagen. Deze camper is verkrijgbaar in twee koetswerklengten en met twee dieselmotoren van 110 of 170 pk.

De Trafic SpaceNomad bevat interessante concepten die kamperen aangenamer en makkelijker maken. Zo klapt het dak omhoog om een ruime slaapplaats te bieden en liggen er bovenop zonnepalen om autonoom stroom te verzekeren voor de elektrische toestellen aan boord, zoals de koelkast, en de led-verlichting.

Een ruime slaapplaats onder het openklappend dak.

Flexibel reizen

Vanuit praktisch oogpunt scoort de Trafic SpaceNomad verder goed met een keukentje, een douche en een luifel aan de zijkant van het voertuig om gezellig te picknicken. Draaibare voorstoelen en een degelijke isolatie maken het kampeerplaatje compleet.

Het voordeel van een compacte camper als de Trafic SpaceNomad is natuurlijk dat hij haast even wendbaar is als een gewone personenwagen en je er dus veel flexibeler mee kan reizen, en het voertuig zelfs thuis perfect voor de dagelijkse verplaatsingen kan gebruiken. Renault deelde de prijs van de Trafic SpaceNomad nog niet mee, maar waarschijnlijk zal die iets boven de 50.000 euro liggen.