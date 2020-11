Door de verstrengde maatregelen rond Covid-19 zijn ook de autodealers genoodzaakt om de deuren van hun showrooms te sluiten. Sommige spelen daar handig op in met een online verkoop en een afhaalservice voor nieuw verkochte wagens.

Zo hanteert de Van Mossel Automotive Groep, die in Nederland, België, Luxemburg, Frankrijk en Duitsland meer dan 200 vestigingen van een tiental merken telt, de slogan: 'Vandaag besteld, binnen de 48 uur geleverd'. Koen Claesen, CEO Van Mossel België zegt: "Elk automobielbedrijf verwijst momenteel zijn klanten door naar zijn website. Maar wij willen een extra service leveren om mensen die op zoek zijn naar een wagen snel te kunnen helpen. Concreet wil dit zeggen dat je na bestelling binnen de 48 uur met de wagen aan het rijden kan zijn. Je kiest bovendien zelf of je hem aankoopt of via leasing of financiering wilt werken, dit laatste kan zowel B2B als privé lease. Tenslotte kiest de klant zelf waar hij de wagen in ontvangst wilt nemen of afgeleverd wilt hebben" Met 13 merken verspreid over Antwerpen, Vlaams-Brabant en Limburg, en dus ook meer dan voldoende wagens op voorraad, heeft Van Mossel voor de Belgische klanten een mooie menukaart opgesteld met een selectie van stockwagens aan interessante prijzen. Deze kunnen, naar het voorbeeld van de restaurants, telefonisch of via email besteld worden. Uitzonderlijk is dat men op één gsm-nummer en één emailadres terecht kan voor alle merken binnen de groep. Van Mossel maakt zich ook sterk elke bestelling binnen de 48 uur te kunnen leveren. Men is trouwens niet beperkt tot de samengestelde menukaart, ook een "menu op maat" behoort tot de mogelijkheden. (Belga)

