Ten gevolge van het coronavirus heeft Skoda besloten zijn Tsjechische fabrieken te sluiten voor een periode van voorlopig twee weken.

In overleg met de directie van de Volkswagen Groep waartoe Skoda behoort, heeft het merk donderdagavond besloten de productie op de Tsjechische sites van Mlada Boleslav, Kvasiny en Vrchlabi stop te zetten voor een periode van minstens twee weken. Op dit moment is voorzien dat de productie op 6 april weer hervat zal worden, als de gezondheidstoestand dat dan tenminste toelaat. In de rest van de wereld is de situatie weer anders. Ze zijn de fabrieken van SAIC Volkswagen in China (behalve die van Changsha), waar ook Skoda's worden vervaardigd, weer op gang gekomen. In Rusland zijn er nog geen productiebeperkingen opgelegd. Ook in de Indische fabriek Aurangabad werkt men nog steeds verder, weliswaar tegen een lager tempo. Op de site van Pune ligt alles wel stil, maar dat heeft te maken met de voorbereidingen van de productie van een nieuw model. (Belga)

