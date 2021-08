Na Lynk & Co lanceert ook Renault een huurformule waarbij de gebruiker een abonnement onderschrijft voor elektrische mobiliteit. De Franse constructeur zal op de IAA in München een nieuwe, elektrisch aangedreven berline tonen die niet op de klassieke manier zal worden verkocht.

De Renault groep kiest voor een nieuwe merknaam 'Mobilize' die naast de klassieke automerken Renault, Dacia en Alpine wordt gepositioneerd.

Het eerste product van dit nieuwe merk wordt Limo en voor een maandelijkse vergoeding kan de klant gebruik maken van een 4,67 meter lange en volledig elektrisch aangedreven vierdeurs berline.

Met dit product mikt men niet alleen op taxi's, ook de particuliere gebruiker kan een dergelijk mobiliteitsabonnement op maat afsluiten.

Er is volgens Mobilize een groeiende vraag naar standingvolle en ruime voertuigen die op een ecologisch verantwoorde manier binnen een lage emissiezone kunnen worden ingezet.

In een eerste fase zullen geïnteresseerden kunnen kennismaken met het voertuig dat vanaf het tweede semester van 2022 in Europa zal worden gecommercialiseerd.

De contracten die worden aangeboden zullen flexibel zijn qua looptijd en aantal afgelegde kilometers zodat de gebruiker enkel betaalt voor wat hij of zij effectief gebruik zodat de uiteindelijke kostprijs wordt gedrukt.

De Limo wordt aangedreven door een elektromotor die een vermogen van 150 pk (220 Nm) levert. Hij spurt in 9,6 seconden van 0 tot 100 km/u en omdat de topsnelheid wordt begrensd bij 140 km/u, komt hij met zijn batterij (60 kWh) tot 450 km ver.

