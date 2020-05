De Peugeot Expert is een van de populairste bedrijfsvoertuigen in zijn segment. Het Franse merk stelt nu ook een nieuwe, volledig elektrisch aangedreven uitvoering voor: de e-Expert met een rijbereik tot 330 km.

De Peugeot e-Expert is gebaseerd op het modulaire EMP2 (Efficient Modular Platform), dat geschikt is voor verschillende energievormen. De elektromotor heeft in deze bestelwagen een maximaal vermogen van 100 kW (136 pk) en een maximaal koppel van 260 Nm. Dat koppel is al direct bij de start volledig beschikbaar, zonder vibraties, geluid, schakelpauzes, geur of emissies. De elektrische aandrijflijn is vergelijkbaar met die van de Peugeot e-208 en de e-2008. In de Power modus ligt de topsnelheid op 130 km/h en is de 100 km/h bereikt in 13,1 seconden. Een afstand van 1.000 meter vanuit een staande start wordt in 35,8 seconden afgelegd. De tussenacceleratie van 80 naar 120 km/h duurt 12,1 seconden. Vlotte prestaties dus.

De e-Expert is als eerste elektrische Peugeot leverbaar met twee soorten batterijpakketten, afgestemd op de behoeften van de gebruiker. De capaciteit van de pakketten bedraagt 50 kWh en 75 kWh. De versies Compact, Standard en Long zijn leverbaar met 50 kWh batterij en hebben een actieradius tot 230 km (WLTP). De versies Standard en Long zijn leverbaar met de 75 kWh-batterij, goed voor een range tot wel 330 km (WLTP). Er zijn twee types boordlader leverbaar, zodat er altijd eentje past bij de situatie van de gebruiker. Standaard levert Peugeot een 7,4 kW eenfase lader, een 11 kW driefasen lader is optioneel. De laadmodi zijn flexibel en aangepast aan iedere dagelijkse situatie.

Gezien het feit dat 80% van de gebruikers van een compact bedrijfsvoertuig per dag niet meer dan 200 km gemiddeld rijdt, is de e-Expert een voor de hand liggende optie. Zeker voor professionals die regelmatig in stadscentra moeten zijn waar restricties gelden voor het rijden met auto's met een verbrandingsmotor. De Peugeot e-Expert is om die reden perfect geschikt voor 'last mile delivery'. De nieuwe versie heeft alle voordelen van de Expert, inclusief de Compact-versie. (Belga)

