Peugeot heeft de nieuwe 2008 onthuld. De compacte SUV wordt iets langer en ruimer, en krijgt er ook een elektrische variant bij.

Peugeot onthulde de nieuwe 2008 die eind 2019 op de markt zal komen. Deze compacte SUV oogt iets dynamischer, wat te danken is aan zijn gewijzigde proporties: het koetswerk werd 14 cm langer, 2 cm lager en kreeg een 6 cm langere wielbasis. De 2008 meet voortaan 4,3 meter tussen de bumpers en biedt beduidend meer binnenruimte. Tegelijk groeide ook het koffervolume met 10 liter aan tot 434 liter.

De nieuwe 2008 bouwt op het modulaire CMP-platform, dat al dienst deed voor de 208 en de Opel Corsa en de DS Crossback van de zustermerken binnen de PSA Groep. Dat betekent dat deze SUV van huis ontworpen is voor een elektrische aandrijving die stilaan onontbeerlijk is in elk gamma. Naast de 1,2 liter driecilinder op benzine met 100, 130 of 155 pk en de 100 pk sterke 1,5 liter diesel, zal de 2008 ook een elektrische variant van 136 pk en 260 Nm, met een batterijpakket van 50 kWh en een rijbereik van 320 kilometer in de WLTP-cyclus krijgen. Snelladen tot 80% kan in 30 minuten en via een wallbox bedraagt de volledige oplaadtijd van de e-2008 5 tot 8 uur.

Verder pakt de nieuwe 2008 uit met een nieuwe versie van de Peugeot i-cockpit, met het typische kleine stuur, digitale displays en uiteraard een geavanceerde connectiviteit. De nieuwe Peugeot 2008 wordt geproduceerd in de Spaanse fabriek in Vigo.(Belga)