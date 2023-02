Ook Maybach gaat elektrisch

Ook de luxe automerken ontsnappen niet aan de elektrificatie. Zo lanceert Maybach zijn eerste geëlektrificeerd model. De S 580 e plug-inhybride kan schoon en fluisterstil functioneren.

Maybach is het luxemerk van Mercedes dat zich in de absolute topklasse van de markt positioneert. Tot nu hoorde in deze premiummodellen altijd een zeer potente krachtbron met acht of twaalf cilinders om met een overdaad aan pk’s de inzittenden een buitengewoon rijcomfort te verzekeren.

Maar tijden veranderen. Ook Maybach moet op motorisch vlak inbinden om aan de strengere uitstootnormen te voldoen en zal op termijn ook elektrische modellen moeten aanbieden. Dat resulteerde dus al in de Mercedes-Maybach S 580 e, die gebaseerd is op de gelijknamige plug-inhybrideversie van het moederhuis.

100 km elektrisch

Onder het statige koetswerk, verfraaid met chroom accenten, huist dus ook een hybride aandrijflijn die een 3.0-liter zes-in-lijn benzinemotor combineert met een elektromotor en een batterij van 28,6 kWh. Dat geheel is goed voor 510 pk en 750 Nm en laat 100 kilometer zuiver elektrisch rijden toe op de accu die in 30 minuten volledig kan worden opgeladen.

Maybach heeft nog geen prijs bekendgemaakt voor deze nieuwe S 580 e plug-inhybride, maar wellicht zal dat richting 200.000 euro gaan. Aan luxe, verfijning en elektrificatie hangt nu eenmaal een stevig prijskaartje. Natuurlijk is dit slechts het begin van de elektrificatie bij Maybach en is het nu wachten op het eerste volledig elektrische model van dit premium automerk. Wellicht wordt dat een exclusieve variant van de Mercedes EQS SUV die al op de markt is.