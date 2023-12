Ook Maxus eUNIQ 6 heeft recht op premie

Maxus lanceert met de eUNIQ6 zijn eerste volledig elektrische SUV op de Belgische markt. De Chinese constructeur was tot nu toe vooral actief in het segment van de (elektrische) bestelwagens.

Maxus kan je mogelijk ook al kennen van de stoere pick-up modellen en het merk bracht vorig jaar met de MIFA9 ook al een luxueuze elektrische MPV op de markt. De eUNIQ 6 krijgt een stijlvol SUV-koetswerk dat 4,73 m lang is en beschikt over een ruim interieur dat plaats biedt aan vijf inzittenden. De constructeur voorziet verder een riante koffer die 754 liter slikt. Deze Maxus krijgt zijn aandrijving op de vooras en het gaat om een elektromotor die 177 pk en 310 Nm levert. Dat volstaat om in 10,5 seconden van 0 tot 100 km/u te spurten en de topsnelheid wordt begrensd bij 160 km/u. Met een lithium-ion batterij van 70 kWh komt hij dixit de constructeur tot 354 km ver. Opladen kan middels een gelijkstroom snellader en om de batterij tot 80% te laden zouden 35 minuten volstaan. Aan een klassieke laadpaal of een thuislader kan de Maxus enkel éénfasig laden aan een debiet van 6,6 kW. Een snellere driefasige lader wordt aanvankelijk niet voorzien. Opties zijn er overigens niet, er komt slechts één versie met een degelijke uitrusting (lederen bekleding, Apple CarPlay, panoramisch schuifdak,…) en een keurige veiligheidsuitrusting (adaptieve snelheidsregelaar, dodehoek assistent, rijstrook assistent,…). Net als de overige Maxus-producten geniet deze nieuwe eUNIQ een uitgebreide garantie van 5 jaar. Op de tractiebatterij geeft de constructeur tot 8 jaar garantie. De prijs is vrij scherp en komt met 39.990 euro niet in aanmerking om te kunnen genieten van de Vlaamse overheidspremie voor elektrische voertuigen van 5.000 euro.