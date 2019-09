Maserati plant diverse nieuwe geëlektrificeerde modellen die ook autonoom zullen kunnen rijden.

Deze nieuwe en geëlektrificeerde modellen zullen in Modena, Cassino en Turijn gebouwd worden. Alle nieuwe Maserati's worden 100 procent 'made in Italy' en krijgen geavanceerde, duurzame hybride en elektrische aandrijfsystemen die tegelijkertijd het high-performance karakter hebben dat zo kenmerkend is voor het befaamde merk-DNA. Deze elektrische modellen gaan de traditionele, gewaardeerde rijdynamiek van het merk combineren met de recentste batterij-elektrische technologie. Dit zal onder meer resulteren in specifieke rijmodi, een grote actieradius en ultrasnel laden.

In 2020 start Maserati met de elektrificatie. De Ghibli, die in Turijn wordt geproduceerd, wordt het eerste model met een hybride-elektrische aandrijving. Daarna volgen nog een rasechte sportwagen en een SUV. Verder zullen alle nieuwe Maserati's én de vernieuwde versies van het huidige modelprogramma uiteenlopende opties voor autonoom rijden krijgen. Te beginnen met het verbeterde Level 2 Highway Assist die nu Level 3 'hands-off' autonoom rijden mogelijk maakt. Tot slot ontwikkelt Maserati een compleet nieuw personalisatieprogramma voor klanten die op zoek zijn naar 'one-off' exclusiviteit. Bij de fabriek in Modena wordt daarvoor een speciaal atelier gebouwd.(Belga)