Tegenwoordig hebben zowat alle sportwagenmerken een SUV in hun gamma omwille van de commerciële belangen. Ook Lotus blijft niet achter en lanceert weldra een elektrisch model.

De grote onthulling van deze elektrische SUV van Lotus vindt eind deze maand plaats. Op 29 maart wordt het doek getrokken van een model dat voorlopig de codenaam 'Type 132' meekreeg. Over de echte naam lekte nog niets uit. In afwachting van de reveal verspreidde Lotus wel al een video met enkele details van het voertuig dat een strakke, vrij futuristische stijl laat vermoeden.

Een teaser van de eerste elektrische SUV van Lotus. © GF

Het lijkt misschien vreemd dat Lotus als puur sportwagenmerk op zijn beurt zwicht voor de commerciële druk en zijn ziel wil verpanden voor het succes dat een populaire SUV kan opleveren. Vergeet echter niet dat het Britse iconische merk intussen eigendom is van de Chinese Geely groep, waartoe onder andere ook Volvo en Polestar behoren, zodat het overkoepelende management zonder twijfel ook het grotere commerciële plaatje bekijkt. En dat kom je inderdaad tot de conclusie dat een SUV of crossover zeker niet in het gamma mag ontbreken om veel geld in het laatje te brengen.

Gezien de traditie met Polestar en Volvo ligt dan ook een elektrische aandrijving voor de hand. Het voordeel is natuurlijk dat de 'Type 132' van de know-how en het platform voor elektrische wagens van deze groep kan gebruik maken en dus wel eens meteen een succesnummer zou kunnen worden. Wordt vervolgd.

Ook Lotus zwicht voor het mogelijke succes van een elektrische crossover. © GF

De grote onthulling van deze elektrische SUV van Lotus vindt eind deze maand plaats. Op 29 maart wordt het doek getrokken van een model dat voorlopig de codenaam 'Type 132' meekreeg. Over de echte naam lekte nog niets uit. In afwachting van de reveal verspreidde Lotus wel al een video met enkele details van het voertuig dat een strakke, vrij futuristische stijl laat vermoeden.Het lijkt misschien vreemd dat Lotus als puur sportwagenmerk op zijn beurt zwicht voor de commerciële druk en zijn ziel wil verpanden voor het succes dat een populaire SUV kan opleveren. Vergeet echter niet dat het Britse iconische merk intussen eigendom is van de Chinese Geely groep, waartoe onder andere ook Volvo en Polestar behoren, zodat het overkoepelende management zonder twijfel ook het grotere commerciële plaatje bekijkt. En dat kom je inderdaad tot de conclusie dat een SUV of crossover zeker niet in het gamma mag ontbreken om veel geld in het laatje te brengen.Gezien de traditie met Polestar en Volvo ligt dan ook een elektrische aandrijving voor de hand. Het voordeel is natuurlijk dat de 'Type 132' van de know-how en het platform voor elektrische wagens van deze groep kan gebruik maken en dus wel eens meteen een succesnummer zou kunnen worden. Wordt vervolgd.