Lotus stelde zijn eerste elektrische SUV voor: de Eletre produceert 600 pk, raakt 600 km ver op één batterijlading en kost ruim 120.000 euro. Vanaf 2023 staat dit nieuwe model in de showrooms.

Ook de sportwagenmerken volgen noodgedwongen de elektrificatietrend. Zo onthulde Lotus zijn eerste 100% elektrische model. Dit is een uit de kluiten gewassen SUV. Colin Chapman, de stichter van het merk die zwoer bij superlichte klassieke sportwagens, zou zich in graf omdraaien mocht hij deze Eletre aanschouwen.

Maar goed, we zijn 2022 en tegenwoordig worden eigenlijk enkel nog SUV's met een elektrische aandrijving ontwikkeld. O tempera o mores... Je kan er als sportwagenliefhebber van vinden wat je wil, maar dit model zal Lotus geen windeieren leggen. Dat bewezen al talloze andere sportwagenmerken die een geëlektrificeerde SUV of crossover lanceerden. Zelfs Ferrari bezweek onder de druk en brengt later op het jaar de Purosangue op de markt.

De Lotus Eletre is ruime en elegante elektrische crossover. © GF

Verruimingsoperatie

Voor Lotus wordt de Eletre vooral een opportuniteit om zijn klantenbestand stevig uit te breiden met een toekomstgericht model dat ook een flinke winstmarge kan opleveren. Want ook dat is belangrijk, zelfs al moet daar de merkgeschiedenis deels voor verloochend worden.

De Eletre maakt meteen indruk met een krachtig en stijlvol design. De crossover is 5,10 m lang, 2,13 m breed, 1,63 m hoog en heeft een wielbasis van 3,02 m. Daarmee biedt hij heel wat binnenruimte, inclusief een koffer van 400 liter. In het strakke interieur springen vooral het sportstuur en de infobalkjes voor de bestuurder en de passagier en het 15,1" grote infotainmentscherm in het oog.

Een strak interieurdesign met een 15" infotainmentscherm. © GF

Actieradius van 600 km

De Eletre wordt aangedreven door twee elektromotoren - één op elke as - en beschikt daarmee over een integrale aandrijving. Het systeemvermogen bedraagt een goede 600 pk, waarmee de ongeveer 2 ton zware SUV de sprint van 0 tot 100 km/u in minder dan 3 seconden afwikkelt. De energie wordt geput uit een batterijpakket van 100 kWh dat een actieradius van 600 km haalt en met de 800-voltarchitectuur kan laden aan maximaal 350 kW op gelijkstroom en met 22 kW op wisselstroom.

Verder pakt de Eletre nog uit met tal van hoogtechnologische functies zoals Level 2+ autonoom rijden, een gesofisticeerde stroomlijn, 5G-connectie voor verschillende boordfuncties, koolstofkeramische remmen, luchtvering en vierwielsturing. De Lotus Eletre wordt in China gebouwd, het thuisland van het moederhuis Geely, en zal volgend jaar in Europa zijn opwachting maken. De prijs gaat een goede 120.000 euro bedragen.

De Lotus Eletre staat in 2023 bij de dealers. © GF

Ook de sportwagenmerken volgen noodgedwongen de elektrificatietrend. Zo onthulde Lotus zijn eerste 100% elektrische model. Dit is een uit de kluiten gewassen SUV. Colin Chapman, de stichter van het merk die zwoer bij superlichte klassieke sportwagens, zou zich in graf omdraaien mocht hij deze Eletre aanschouwen.Maar goed, we zijn 2022 en tegenwoordig worden eigenlijk enkel nog SUV's met een elektrische aandrijving ontwikkeld. O tempera o mores... Je kan er als sportwagenliefhebber van vinden wat je wil, maar dit model zal Lotus geen windeieren leggen. Dat bewezen al talloze andere sportwagenmerken die een geëlektrificeerde SUV of crossover lanceerden. Zelfs Ferrari bezweek onder de druk en brengt later op het jaar de Purosangue op de markt.Voor Lotus wordt de Eletre vooral een opportuniteit om zijn klantenbestand stevig uit te breiden met een toekomstgericht model dat ook een flinke winstmarge kan opleveren. Want ook dat is belangrijk, zelfs al moet daar de merkgeschiedenis deels voor verloochend worden.De Eletre maakt meteen indruk met een krachtig en stijlvol design. De crossover is 5,10 m lang, 2,13 m breed, 1,63 m hoog en heeft een wielbasis van 3,02 m. Daarmee biedt hij heel wat binnenruimte, inclusief een koffer van 400 liter. In het strakke interieur springen vooral het sportstuur en de infobalkjes voor de bestuurder en de passagier en het 15,1" grote infotainmentscherm in het oog.De Eletre wordt aangedreven door twee elektromotoren - één op elke as - en beschikt daarmee over een integrale aandrijving. Het systeemvermogen bedraagt een goede 600 pk, waarmee de ongeveer 2 ton zware SUV de sprint van 0 tot 100 km/u in minder dan 3 seconden afwikkelt. De energie wordt geput uit een batterijpakket van 100 kWh dat een actieradius van 600 km haalt en met de 800-voltarchitectuur kan laden aan maximaal 350 kW op gelijkstroom en met 22 kW op wisselstroom.Verder pakt de Eletre nog uit met tal van hoogtechnologische functies zoals Level 2+ autonoom rijden, een gesofisticeerde stroomlijn, 5G-connectie voor verschillende boordfuncties, koolstofkeramische remmen, luchtvering en vierwielsturing. De Lotus Eletre wordt in China gebouwd, het thuisland van het moederhuis Geely, en zal volgend jaar in Europa zijn opwachting maken. De prijs gaat een goede 120.000 euro bedragen.