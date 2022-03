Liefhebbers van de originele Ford Mustang kunnen bij Charge Cars een exemplaar met een elektrische aandrijving bestellen. Een oldtimer die klaar is voor de toekomst, maar waaraan wel een stevig prijskaartje hangt.

Correctie: eigenlijk biedt Charge Cars geen restomod aan op basis van een bestaande, oude wagen, maar heeft het Britse bedrijf een licentie om het koetswerk van de iconische pony car opnieuw te bouwen. En dat opent nieuwe perspectieven in de huidige tijdsgeest waarin ecologisch transport steeds belangrijker wordt. Eerst en vooral plegen ze geen 'heiligschennis' door eigenlijk een zeldzame oldtimer om zeep te helpen door er een elektrische aandrijving in te plaatsen. En daarnaast is het makkelijker om moderne technologie en uitrusting te voorzien als je bijna van een schone lei kan vertrekken.

De Charge Mustang voegt enkele subtiele moderne accenten toe aan de klassieke lijn. © GF

544 pk!

Voor de aandrijving wordt gebruik gemaakt van twee elektromotoren die elk 200 kW (272 pk) produceren, wat goed is voor een totaal systeemvermogen van 544 pk en 1.500 Nm aan koppel. Dit laat de Charge Mustang toe de spurt van 0 naar 100 km/u in 3,9 seconden af te leggen. De elektriciteit wordt opgeslagen in een batterij van 64 kWh die een rijbereik van een goede 320 km moet verzekeren, terwijl opladen aan maximaal 50 kW gebeurt.

Wat zijn voorkomen betreft, behoudt de Charge Mustang zijn klassieke originele look, waaraan slechts enkele moderne accenten zijn toegevoegd, zoals grotere velgen en ledverlichting. Het interieur kreeg wel een stevige restyling waarbij vooral de grote displays opvallen die je ook in de hedendaagse auto's tegenkomt.

Het resultaat is in ieder geval mooi en toekomstgericht. Alleen rekent Charge Cars stevig door voor zijn elektrische Mustang: 350.000 Britse pond of zo'n 417.000 euro, voor elk van de 499 exemplaren die het bedrijf van plan is te bouwen.

Het interieur is zeer modern met enkele displays. © GF

