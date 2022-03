Door de elektrificatiestrategie van Stellantis gaan ook de modellen van Jeep aan de stekker. Een eerste 100% elektrische Jeep zou er al in 2023 kunnen aankomen.

Stellantis heeft aangekondigd vanaf 2030 nog enkel elektrische wagens te zullen produceren. Dat betekent dat alle merken van de autogroep de elektrificatie nu moeten inzetten. Voor de Europese tak met Peugeot, Citroën, DS, Alfa Romeo, Opel en Fiat, is die beweging al even begonnen. Maar wat de Amerikaanse merken betreft, was er lang weinig enthousiasme te bespeuren. Onlangs kregen enkele modellen van Jeep wel een plug-in hybride aandrijving (Compass, Wrangler, Grand Cherokee), maar van volledig elektrische varianten was er nog geen sprake.

De elektrische Jeep zal op het CMF-platform staan. © GF

Al in 2023 op de markt

Nu komt daar snel verandering volgens Stellantis CEO Carlos Tavares, die bevestigde dat er inderdaad een gloednieuwe elektrische Jeep op stapel staat. Aangezien er reeds beelden van werden getoond, is duidelijk dat dit model zo goed als productierijp is. Qua design lijkt deze wagen een kruising tussen de Compass en de Grand Cherokee en weerspiegelt dus duidelijk het bekende Jeep-DNA.

De nieuwe wagen zou op het CMP-platform gebouwd worden dat al dienstdoet voor onder andere de Peugeot 2008 en de Opel Mokka. Deze nieuwe 100% elektrische Jeep zou al in 2023 op de markt komen en tegelijk ook nog andere klassieke aandrijvingen met een verbrandingsmotor (eventueel met elektrische ondersteuning) krijgen. Meer details over dit nieuwe model van Jeep volgen wellicht de komende maanden.

