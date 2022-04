Stellantis trekt resoluut de kaart van elektrificatie en crossovers. Maar toch zou er voor de Alfa Romeo Giulia nog een toekomst zijn weggelegd, al zou de berline eveneens een elektrische aandrijving krijgen.

Heeft een iconisch sportwagenmerk met een roemrucht verleden als Alfa Romeo nog een plaats in de nieuwe autowereld waar alles zal draaien rond elektrificatie, doorgedreven rijhulpmiddelen en autonoom rijden? Een Alfa tem je, ruik je, hoor je en voel je. Die old school rijervaring vind je niet meer terug in de moderne generatie wagens die meer en meer op computers op vier wielen lijken. Hoe dan ook, dit is de toekomst in de autosector.

Als onderdeel van de Stellantis autogroep heeft Alfa Romeo echter geen andere keuze dan ook die richting uit te gaan. Zo bestaat het gamma intussen ook voornamelijk uit SUV's of crossovers en zullen er vanaf 2027 in lijn met de groepsstrategie alleen nog maar geëlektrificeerde modellen worden geproduceerd. Staat dit gelijk met de exit van de Giulia, zeg maar de laatste échte Alfa in het gamma?

Bevestiging van toekomst

Toch niet. In een interview met Automotive News Europe verklaarde de baas van Alfa Romeo Jean-Philippe Imparato dat de Giulia blijft bestaan. Hij krijgt zelfs nog een facelift met de verbrandingsmotoren. Ook zou de volgende generatie al op stapel staan. Dat wordt normaal weer een berline - wellicht één van de laatste ooit - al krijgt die eveneens een elektrische aandrijving gezien de timing. Afwachten maar wat dat gaat geven.

