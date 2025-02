Omoda 5 maakt Belgisch debuut

Nog een nieuwe Chinese speler doet zijn intrede op onze markt met een aantrekkelijk geprijsde SUV en naar keuze een elektrische aandrijving of een benzinemotor.

Omoda behoort tot de Chinese autogroep Chery. Die produceert jaarlijks meer dan 1,8 miljoen voertuigen waarvan ongeveer de helft voor export. Het merk maakt nu zijn debuut op de Belgische markt met een midsize SUV die er aantrekkelijk uitziet en een complete uitrusting biedt voor een zeer schappelijke prijs.

Zo kost de basisversie van Omoda 5 uitgerekend 27.900 euro als je kiest voor de uitvoering op benzine. Daarin drijft een 145 pk sterke turbomotor de voorwielen aan via een zeventrapsautomaat met dubbele koppeling. Die combinatie verzekert vlotte prestaties en is redelijk zuinig. Het normverbruik bedraagt 7,4 liter per 100 kilometer en dat valt met enige discipline in de realiteit te behalen.

De standaarduitrusting omvat onder andere lichtmetalen velgen, parkeersensoren, verwarmde en geventileerde sportstoelen vooraan, een reeks ADAS veiligheidssystemen, een digitaal dashboard met connectiviteit via Apple Carplay en Android Auto en een platformpje voor draadloos opladen van een smartphone. Voor 2.000 euro extra doet de Premium-uitvoering daar nog een verwarmd stuurwiel en een elektrische bediening van de achterklep en het schuifdak bovenop.

Betaalbaar elektrisch

Zuiver elektrisch rijden kan voor 38.490 euro in de Omoda E5. De auto beschikt over een 204 pk sterke elektromotor in combinatie met een accu van 61 kWh die een rijbereik van 402 kilometer verzekert. Daarbij brengt een warmtepomp het interieur snel en efficiënt op de gewenste temperatuur. Snelladen kan aan 80 kW.

Alle Omoda’s genieten van een garantie van 7 jaar. Het dealernet wordt nog verder uitgebreid en dekt intussen zowat alle grote steden in ons land.