Wie vanaf dit jaar een oldtimer in het verkeer brengt en wil genieten van de voordelige forfaitaire rijtaks (38,63 euro), kan dat enkel voor een voertuig dat meer dan 30 jaar geleden voor het eerst werd ingeschreven. Dat was 25 jaar en die periode is geleidelijk opgetrokken naar 30 jaar vandaag.

Het ziet er overigens naar uit dat de forfaitaire Vlaamse rijbelasting voor oldtimers in de toekomst naar 100 euro per jaar gaat. In Brussel zou voorlopig alles bij het oude blijven. In Wallonië zou men al vanaf dit jaar voor oldtimers die niet worden ingeschreven via een zogenaamd O-kenteken de volledige rijtaks (die op de CO2-emissie is gebaseerd) moeten betalen.

Met dat O-kenteken gelden echter enkele beperkingen. Zo mag je een voertuig met een O-kenteken niet voor commerciële of professionele verplaatsingen gebruiken en evenmin voor bijvoorbeeld ritten naar school of woon-werkverkeer. Ook de technische keuring wordt iets strenger, want men gaat ook de gordels grondiger bekijken en checken of die de nodige markeringen van goedkeuring dragen.

Er is ook meer aandacht voor de leesbaarheid én de verlichting van de kilometerteller. Eerder werden de normen voor ruiten (steeninslag, sterretjes of krassen) al fijnmaziger en ook wat betreft de afstelling van de verlichting zijn de regels al bijgesteld.

Oldtimers tussen de 30 en 50 jaar en ingeschreven met een O-kenteken worden om de 24 maanden in een keuringsstation verwacht. Vanaf vijftig jaar gebeurt de periodieke keuring nog om de vijf jaar.

