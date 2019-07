Vrijwel alle racedisciplines overwegen duurzame alternatieven met elektrische motoren. In de rallysport zet de Odyssey 21 de eerste stap.

Op het voorbije Festival of Speed in Goodwood dook deze Odyssey 21 op, een prototype van een 100% elektrische race-SUV. Op het Engelse platteland gaf deze innovatieve rallywagen een mooie demonstratie in een bijna doodse stilte, zeker in vergelijking met de herrie die de bolides uit de WRC en de Dakar produceren.

De Odyssey 21 profileert zich als de toekomst van de 'groene' rallysport en belooft dus ook topprestaties. Zijn motor produceert 550 pk en heeft er weinig moeite mee om de massa van 1.650 kilogram in beweging te brengen, zoals de sprint van 0 tot 100 km/h in amper 4,5 seconden aantoont. De Odyssey 21 zal uitkomen in de nieuwe klasse Extreme E Racing, die kan rekenen op dezelfde structuur die ook de Formula E - de elektrische tegenhanger van de Formule 1 - op poten zette. Deze formule gaat in 2023 van start om elektrisch racen wereldwijd te promoten.(Belga)