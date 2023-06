Nyobolt laadt in zes minuten

De bruikbaarheid van een elektrische wagen hangt niet alleen af van de grootte van de accu, maar ook van de laadsnelheid. Op dat vlak zet Nyobolt een nieuwe norm.

‘Range anxiety’ of de angst om zonder stroom te vallen, is voor velen nog een belangrijke rem om over te stappen op een elektrische auto. Verschillende factoren bepalen dit: de grootte van de batterij, de dichtheid van het netwerk laadpunten en ook de laadsnelheid van de laadstations en de EV’s zelf.

Het Britse bedrijf Nyobolt, een specialist in laadtechnologie, focuste vooral op dat laatste aspect dat de bruikbaarheid van een elektrische wagen inderdaad sterk kan verhogen. Want terwijl het voltanken van het reservoir van een klassieke thermische auto slechts enkele minuten in beslag neemt, moet je voor het laden van een accu toch minstens 30 minuten uittrekken aan een snellader of zelfs enkele uren aan een laadpunt met een beperkter vermogen.

Kleine accu

De Nyobolt EV Concept gooit het over een andere boeg met een relatief kleine batterij met een capaciteit van slechts 35 kWh, die dus ook het gewicht van deze fraaie roadster beperkt tot minder dan 1,5 ton. De keerzijde is dat het rijbereik maar 250 kilometer bedraagt. Maar door de hoge laadsnelheid vul je de accu weer in slechts 6 minuten, zodat ook langere ritten nog mogelijk blijven.

Dat is zeer handig, alleen heb je dan een laadpunt met een vermogen van 1 mW (of 1.000 kW) nodig. Die vind je vandaag nog nergens, want de meest performante snelladers zitten nu aan een vermogen van 350 kW. Maar als blik op de nabije toekomst is dit project zeker interessant en innovatief te noemen.