NOx-uitstoot auto's kan tegen 2025 halveren

Schonere lucht is een bezorgdheid die automobielfederatie Febiac zeer ernstig neemt. De autoconstructeurs en de beleidsmakers hebben in de nasleep van de dieselgate de nodige inspanningen geleverd: zo worden nieuwe wagens strenger getest op hun uitstoot en komen er meer en meer propere wagens op de markt. Daardoor zal het autoverkeer in België tegen 2025 ruim 24.000 ton minder stikstofoxiden (NOx) uitstoten, meer dan een halvering. Nochtans kan ons land die doelstelling nog sneller halen, onder een aantal voorwaarden die Febiac voorstelt.

Volgens de jongste metingen zorgt het autoverkeer voor 44.329 ton stikstofoxides in de lucht, dat is 23 procent van de totale NOx-uitstoot in ons land. Tegen 2025 zal dat nog zo'n 20.000 ton zijn, meer dan een halvering. Bovendien liggen er een aantal maatregelen voor het grijpen die deze forse daling van de NOx- uitstoot nog groter kunnen maken. Volgens Febiac zijn volgende beleidskeuzes zeker realiseerbaar tegen 2025: een verdere vergroening van de autofiscaliteit (in het bijzonder in Brussel en Wallonië), een blijvend fiscaal voordeel voor gebruikers van lage-emissievoertuigen, en het invoeren van een interessante slooppremie voor oude dieselwagens. Daarnaast stelt men ook een slimme kilometerheffing, combimobiliteit, autodeelsystemen en een snelle uitbouw van een dekkend netwerk aan laadpalen voor elektrische auto's voor.(Belga)