Nostalgische Porsche 718

Porsche brengt een speciale reeks uit van zijn 718 Cayman en Boxster. In een nostalgische stijl en standaard uitgerust met een handgeschakelde versnellingsbak. Kortom, een buitenkans voor liefhebbers van puur rijplezier.

Dat nostalgische tintje komt bijvoorbeeld tot uiting in de speciale koetswerkkleur Ruby Star Neo, die specifiek voor de 718 Style Edition werd samengesteld. Het is een paarse tint geïnspireerd op de 911 Carrera RS 964 uit de jaren 1990, die zeker voor een uniek voorkomen zorgt van de Cayman of Boxster. Je kan ook voor een andere koetswerkkleur kiezen, waaraan specifieke accenten van de Style Edition worden toegevoegd, zoals de striping op de zijkant, 20” Speedster-velgen, zwarte uitlaatpijpen of het zwart lederen interieur met witte stiksels. De Style Edition levert ook een uitgebreidere standaarduitrusting op met onder andere verwarmde stoelen en dito stuur, xenonlampen, parkeersensoren en -camera’s of Apple CarPlay.

De Style Edition is verkrijgbaar op de Cayman en Boxster.

Voor de aandrijving zorgt de bekende 2,0 liter boxer-turbomotor met 300 pk en 380 Nm, die standaard gekoppeld wordt aan een handgeschakelde zesversnellingsbak. Wie de pook niet apprecieert, kan kiezen voor de PDK-automaat met dubbele koppeling. Als Style Edition kost de Cayman 72.285,40 euro en de Boxster 74.536 euro.