Nooit eerder werden zoveel nieuwigheden aan het Belgische publiek voorgesteld.

De 98ste editie van het autosalon van Brussel is donderdagochtend van start gegaan voor de pers en opent vrijdag de deuren voor het grote publiek. Prinses Astrid zal het salon donderdagnamiddag officieel inhuldigen. Donderdagavond volgen nog een 'avant-première' en openingsavond.

'Groot' salon

Deze editie gaat het - zoals traditioneel in de pare jaren - om een zogenaamd "groot" autosalon, voor auto's, gemotoriseerde tweewielers en zachte en gedeelde mobiliteitsoplossingen. Tijdens het vorige gelijkaardige salon in 2018 werden 542.566 bezoekers geteld in Brussels Expo. Organisator Febiac hoopt deze editie opnieuw de kaap van een half miljoen bezoekers te ronden.

In tegenstelling tot veel autosalons elders in de wereld, weet het salon van Brussel de autobouwers wel nog warm te maken voor deelname. Alle traditionele autoconstructeurs tekenen present, net als bijna alle merken van gemotoriseerde tweewielers.

Nog nooit zoveel primeurs

En er zijn zelfs enkele nieuwe spelers op de markt, die voor het eerst deelnemen aan de Brussels Motor Show. Zo raakte midden vorige maand bekend dat het automerk MG een comeback maakt op de Belgische markt. De Belgische Alcomotive groep, een onderdeel van de Alcopa holding van de familie Moorkens, gaat in België en Luxemburg elektrische modellen van het ondertussen Chinese personenwagenmerk MG verdelen. De elektrische SUV MG ZS EV wordt het eerste model dat hier op de markt komt en wordt in primeur voorgesteld op het autosalon.

De 98ste editie van het salon van Brussel is alvast een recordeditie op het vlak van exclusiviteit. Nooit eerder werden zoveel nieuwigheden aan het Belgische publiek voorgesteld. En nooit eerder bevatte de lijst van deze primeurs zoveel voertuigen die door "alternatieve" energiebronnen aangedreven worden.

Wat valt er nog te beleven?

Ook tijdens deze editie van het salon wordt weer een reeks animaties georganiseerd. Zo kunnen bezoekers een trip naar het autosalon van Genève winnen als ze de juiste volgorde van de top 7 voor de Car of the Year verkiezing kunnen voorspellen, is er opnieuw een testpiste voor micromobiliteit (hoverboards, elektrische steps, monowheels ...) en kunnen kinderen van 3 tot 12 jaar zich op een testbaan uitleven met elektrische minicrossers.

Consumentenorganisatie Test-Aankoop is aanwezig om autosalonbezoekers neutraal en persoonlijk advies te geven bij de keuze van een nieuwe wagen, op basis van hun gebruikersprofiel en de huidige en toekomstige autofiscaliteit. Febiac voorziet ook een app, "AskLee", die de bezoeker de weg toont naar bijvoorbeeld elektrische of hybride wagens en die de persoonlijke gebruikssituatie kan analyseren.

Het autosalon zet ook weer de opleidings- en carrièremogelijkheden in de sector in de kijker. Een honderdtal jonge autotechnici zal het tegen elkaar opnemen in selectieproeven van WorldSkills Belgium. De winnaars zullen met de Belgische nationale ploeg deelnemen aan Euroskills 2020 in het Oostenrijkse Graz, een soort "Olympische Spelen van de technische en manuele beroepen".

En natuurlijk zijn er ook de Dream Cars

Zeven paleizen van Brussels Expo worden komende editie ingenomen door autoconstructeurs, waarvan een paleis voor de Dream Cars-tentoonstelling. Die expo van droomwagens, waarvoor bezoekers een supplement van 7 euro betalen, telt veertig podia en toont ook een Belgische auto, de Krugger FD, die door Fred Krugger werd ontworpen en gebouwd in zijn atelier in de provincie Luik.

Een ticket voor het autosalon kost 15 euro voor volwassenen. Voor een bezoek op dinsdag 14, woensdag 15 en donderdag 16 januari wordt 5 euro korting gegeven. Kinderen tot 5 jaar mogen gratis binnen. Meer informatie op www.autosalon.be.

